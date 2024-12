La Russie a lancé 70 missiles sur l’Ukraine et plus de 100 drones

Keystone-SDA

La Russie a lancé mercredi matin plus de 70 missiles et plus de 100 drones explosifs sur l'Ukraine avec son système énergétique pour cible, a déclaré Volodymyr Zelensky. Un missile a traversé l'espace aérien moldave et roumain.

5 minutes

(Keystone-ATS) « Aujourd’hui Poutine a consciemment choisi Noël pour son attaque. Qu’est-ce qui peut être plus inhumain? » a lancé M. Zelensky sur Telegram.

« Plus de 50 missiles » et une partie de drones ont pu être abattus mais certaines frappes ont entraîné « des coupures du courant dans plusieurs régions », a-t-il ajouté.

Cette « terreur de Noël est la réponse de Poutine à ceux qui ont parlé d’un illusoire ‘cessez-le-feu de Noël' » entre Kiev et Moscou, a encore renchéri le ministre Sybiga.

L’attaque a fait au moins un mort et au moins six blessés, ont indiqué les autorités.

Un des missiles russes lancés pendant cette attaque a traversé l’espace aérien moldave et roumain, a affirmé le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga. Cela « rappelle que la Russie ne menace pas seulement l’Ukraine », a-t-il souligné sur le réseau social X.

Depuis le début de son invasion de l’Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement le réseau électrique de son voisin plongeant dans le noir et dans le froid des centaines de milliers, voire des millions de personnes, souvent par des températures hivernales.

Le groupe DTEK, principal fournisseur privé d’énergie du pays, a déclaré mercredi que ses centrales thermiques avaient été visées par cette nouvelle attaque, signalant de « graves dommages » pour leur équipement.

« C’est déjà la treizième attaque massive contre le système énergétique ukrainien cette année », a déclaré DTEK dans un communiqué.

« Priver de lumière et de chaleur des millions de personnes pacifiques qui célèbrent Noël est un acte dépravé et maléfique auquel il faut répondre », a lancé sur X le PDG de DTEK, Maxime Timtchenko en appelant les alliés de Kiev à fournir davantage de moyens de défense aérienne.

Une alerte aérienne a été déclenchée sur tout le territoire ukrainien mercredi à l’aube, alors que l’armée de l’air a fait état de lancements de missiles balistiques et de croisière russes.

Les autorités de Kharkiv, deuxième ville du pays située dans le nord-est, près de la frontière russe, ont fait état d' »au moins sept frappes » sur cette localité.

Au moins six personnes ont été blessées a annoncé le gouverneur régional Oleg Synegoubov sur Telegram.

La région de Dnipropetrovsk (centre-est) a également été attaquée. Des explosions ont notamment retenti dans la capitale, Dnipro, et à Kryvyï Rig, ville natale du président Zelensky.

« Une personne a été tuée à la suite de l’attaque de missiles contre des sites énergétiques », a indiqué le gouverneur régional Serguiï Lyssak.

Coupures de courant

L’administration régionale d’Ivano-Frankivsk a annoncé de son côté qu’une partie de ce territoire, situé dans l’ouest du pays, à des centaines de kilomètres de la ligne de front, était privée du courant.

Dans la région de Poltava (centre), les autorités ont fait état d’infrastructures endommagées.

La compagnie nationale d’électricité, Ukrenergo, a ensuite annoncé des restrictions d’approvisionnement.

« L’ennemi attaque à nouveau massivement le secteur de l’énergie » et les autorités prennent « les mesures nécessaires pour limiter la consommation afin de minimiser les conséquences négatives pour le système énergétique », a écrit sur Telegram le ministre ukrainien de l’Energie, German Galouchtchenko.

Les attaques de mercredi surviennent le jour où l’Ukraine, pour la deuxième fois de son histoire moderne, célèbre le jour de Noël le 25 décembre, comme dans le monde occidental, et non plus le 7 janvier comme dans le calendrier julien suivi par l’Eglise orthodoxe russe.

Ce déplacement de Noël avait été officialisé durant l’été 2023 par une loi promulguée par le président Volodymyr Zelensky en signe de défi envers la Russie.

Dimanche, Vladimir Poutine avait promis encore plus de « destructions » à l’Ukraine, après une attaque de drones contre des bâtiments résidentiels de la ville de Kazan, à un millier de kilomètres de la frontière ukrainienne.

Mercredi matin, le ministère russe de la Défense a annoncé que 59 drones ukrainiens avaient été interceptés au-dessus du territoire russe durant la nuit précédente, dont 26 dans la région de Belgorod et 23 dans celle de Voronej.

Le gouverneur de Voronej, Aleksandr Goussev, a écrit sur Telegram que des débris provenant des drones abattus avaient endommagé une ligne électrique, et provoqué de légers dégâts matériels sur plusieurs maisons.