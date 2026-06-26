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La Russie dit avoir abattu 28 drones volant vers Moscou

Keystone-SDA

Au moins 28 drones lancés vers Moscou ont été abattus en l'espace d'une heure dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le maire de la capitale russe. Kiev a intensifié ces derniers mois sa campagne de frappes de drones à longue portée contre la Russie.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Les spécialistes des services d’urgence travaillent là où les débris sont tombés», a écrit le maire Sergueï Sobianine sur le réseau social Telegram.

Dans sa campagne de frappes de drones à longue portée contre la Russie, l’Ukraine vise notamment les infrastructures énergétiques, dans le but de priver le Kremlin d’une source de revenus vitale pour financer son effort de guerre.

La semaine dernière, une attaque ukrainienne avait entraîné un impressionnant incendie dans une raffinerie dans le sud-est de Moscou.

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