La Russie formalise la victoire de Poutine et rejette toute fraude

(Keystone-ATS) La Commission électorale russe a annoncé jeudi les résultats définitifs de la présidentielle, officialisant la victoire écrasante de Vladimir Poutine, qualifiant d'”historique” ce scrutin sans opposition et niant toute fraude.

M. Poutine, au pouvoir depuis 24 ans, a obtenu 87,28% des voix, a déclaré la présidente de la Commission Ella Pamfilova, lors d’une conférence de presse.

“Ce sont des élections historiques”, a affirmé Mme Pamfilova, estimant que chaque électeur ayant voté avait apporté “sa contribution au renforcement de la Russie”.

Elle a également fait l’éloge d’une campagne électorale “très propre” et “très responsable”, en assurant que la Commission électorale centrale n’avait reçu que “459 plaintes au total sur des violations”.

“Ce n’est rien du tout”, a estimé M. Pamfilova.

L’ONG de surveillance électorale Golos (“Voix” en russe) a pour sa part dénoncé dans son rapport “une imitation de choix” dans ce scrutin, faisant état de 1719 plaintes lors de cette campagne électorale dont 892 plaintes pendant les trois jours de vote.

Golos se basant sur des témoignages d’électeurs a notamment fait état des pressions administratives sur les employés des compagnies d’État obligés de voter via un système opaque de vote électronique, ou de venir en groupes organisés dans les bureaux de vote.

Golos affirme avoir reçu “des informations sur des falsifications” dans 45 régions russes, notamment “des bourrages d’urnes et ‘carrousels'”, lorsque des intrus viennent voter à la place des électeurs qui ne viennent jamais aux élections.

Vote à midi

Alors que l’opposition russe avait appelé les électeurs à venir voter dimanche à midi pour protester contre la politique du Kremlin, “dans certains bureaux de vote à Moscou et au Tatarstan (république russe sur la Volga) la police empêchait les électeurs d’entrer dans les bureaux de vote à midi le 17 mars, réclamant qu’ils viennent quelques heures plus tard”.

Golos dénonce également l’absence d’observateurs indépendants dans les bureaux de votes, remplacés par des personnes proches des administrations locales. “Pour la première fois dans l’histoire russe, les observateurs internationaux du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (ODIHR) de l’OSCE n’ont pas été invités” au scrutin, souligne l’ONG.

Golos a été classé “agent de l’étranger” en 2021, un mois avant les législatives russes de septembre, un statut infamant qui impose des procédures administratives lourdes sous peine de sanctions.

Son co-président, Grigori Melkoniants, a été arrêté en août dernier et risque jusqu’à six ans de prison, accusé de liens avec le Réseau européen des organisations d’observation des élections (ENEMO), déclaré “indésirable” et donc interdit par les autorités russes.

Lors du scrutin de la mi-mars, M. Poutine a concouru avec trois candidats sans envergure qui ne s’opposaient ni à l’offensive en Ukraine, ni à la répression qui a éradiqué l’opposition et culminé avec la mort en prison mi-février de la bête noire du Kremlin Alexeï Navalny.

Le seul opposant à avoir tenté de se présenter, Boris Nadejdine, a vu sa candidature rejetée.

Dans la foulée de l’annonce des résultats officiels, Vladimir Poutine s’est adressé jeudi à la nation, dans une vidéo diffusée par la télévision publique.

“Une grande famille unie”

“Les élections ont montré que la Russie aujourd’hui, c’est une grande famille unie”, a-t-il lancé, alors qu’il a fait un leitmotiv de l’union du pays derrière son assaut contre l’Ukraine.

“Nous suivons ensemble le chemin historique que nous avons choisi. Nous sommes sûrs de nous, de nos forces et de notre avenir”, a conclu le maître du Kremlin.