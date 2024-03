La Russie frappe à nouveau “massivement” le réseau énergétique ukrainien

4 minutes

(Keystone-ATS) Des frappes russes ont endommagé “gravement” 3 centrales thermiques ukrainiennes dans la nuit de jeudi à vendredi, blessé six personnes et provoqué des coupures de courant, a indiqué Kiev. L’Ukraine accuse Moscou d’attaques “barbares” contre son réseau énergétique.

Les forces aériennes ukrainiennes ont pour leur part dit avoir détruit la grande majorité des 99 missiles et drones russes – un chiffre particulièrement élevé – lancés lors de cette nouvelle vague de bombardements nocturnes.

Moscou a intensifié ses frappes aériennes contre l’Ukraine au cours des dernières semaines, visant en particulier le réseau énergétique et disant agir en représailles aux attaques de Kiev dans ses régions frontalières.

Au total, dix régions à travers tout le pays ont été visées et six personnes, dont un enfant, ont été blessées, a déclaré le ministère de l’Intérieur ukrainien.

“Equipements gravement endommagés”

Trois centrales thermiques ukrainiennes ont subi d’importants dommages après les tirs russes, a indiqué le fournisseur d’énergie ukrainien DTEK, sans donner la localisation de ces installations.

“Les occupants ont attaqué trois centrales thermiques DTEK. Les équipements ont été gravement endommagés”, a déclaré la compagnie dans un communiqué, précisant que ses ingénieurs avaient “rapidement” réagi pour faire face aux dégâts.

Besoin de plus de défense antiaérienne

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a affirmé que “la Russie (avait) continué ses attaques barbares contre le système énergétique ukrainien”. Dans certaines zones, le courant a dû être coupé, a-t-il dit, sans préciser l’ampleur de ces coupures.

“L’Ukraine a besoin de davantage de systèmes de défense antiaérienne pour mettre en sécurité ses infrastructures essentielles et protéger sa population”, a plaidé M. Chmygal.

Le ministre de l’Energie Guerman Galouchtchenko a auparavant déclaré qu’une “attaque massive” avait particulièrement visé des sites de production d’énergie dans les régions de Dnipropetrovsk (centre-sud), Poltava (centre), et Tcherkassy (centre).

Le gouverneur de celle de Dnipropetrovk, Sergiy Lyssak, a lui signalé que “plusieurs installations énergétiques” avaient été endommagées dans sa région.

Morts et blessés

En fin de matinée, il a annoncé qu’une civile avait été tuée et un homme blessé dans une attaque de drone dans la localité de Myrivska, près de Nikolpol, ajoutant que des tirs touchaient cette zone depuis le matin.

Dans la région de Donetsk (est), une autre femme est morte dans une attaque aérienne russe à Mykolaïvka qui a fortement endommagé une trentaine d’habitations, un marché et un bâtiment administratif, a annoncé la police ukrainienne.

Kiev réclame à ses alliés occidentaux de lui envoyer davantage d’aide, et plus vite. Mais, à Bruxelles comme à Washington, des divisions politiques ont enrayé la livraison d’armes et l’envoi de fonds ces derniers mois.

Ces dernières semaines, les responsables ukrainiens insistent notamment sur l’envoi de davantage de batteries Patriot. Ce puissant et coûteux système antiaérien a été pour la première fois fourni à l’Ukraine au printemps 2023.

“Intense activité aérienne”

Les forces aériennes ukrainiennes ont vendredi dit avoir détruit “84 cibles aériennes”, dont 26 missiles et 58 drones Shahed de fabrication iranienne.

Au total, la Russie en aurait lancé 99, en majorité des drones, lors de cette “puissante” attaque aérienne, ont indiqué les forces ukrainiennes.

L’armée russe lance quasiment chaque nuit des missiles ou des drones contre le territoire de son voisin, mais leur nombre est généralement plus faible.

Varsovie accroît sa surveillance

L’armée polonaise a fait état d’une surveillance renforcée de son espace aérien, quelques jours après qu’un missile russe tiré vers des villes de l’ouest de l’Ukraine a survolé le territoire polonais pendant 39 secondes.

“Cette nuit, on a observé une intense activité aérienne à longue portée de la part de la Fédération de Russie, liée à des frappes de missiles contre des cibles sur le territoire ukrainien”, indique le commandement de l’armée polonaise dans un communiqué.

“Toutes les procédures nécessaires à la protection de l’espace aérien polonais ont été prises”, et les forces polonaises “surveillent la situation de manière continue”, ajoute le communiqué