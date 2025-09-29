La Russie se retire d’une convention européenne contre la torture
Vladimir Poutine a signé lundi une loi pour retirer la Russie de la Convention européenne pour la prévention de la torture, créée par le Conseil de l'Europe dont Moscou a été exclu en 2022 après son offensive contre l'Ukraine.
(Keystone-ATS) Selon un document publié par les autorités, le président russe a signé cette loi adoptée précédemment par le Parlement qui avait accusé le Conseil de l’Europe, basé à Strasbourg, en France, de «discrimination» contre la Russie.