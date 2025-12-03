La Saint-Nicolas, une tradition encore bien présente en Suisse

Keystone-SDA

La tradition de la Saint-Nicolas reste bien ancrée dans la population suisse. Huit personnes interrogées sur 10 l'ont déjà fêtée, surtout en Suisse alémanique (86%), indique mardi un sondage de l'institut YouGov. La tradition est moins répandue en Suisse romande (62%)

2 minutes

(Keystone-ATS) Le contact personnel avec Saint-Nicolas est un élément marquant de la fête. 38% des Suisses ont déjà reçu la visite du personnage à domicile, et ils sont 40% à lui avoir rendu visite à l’extérieur, par exemple dans une maison de Saint-Nicolas en forêt.

Mais 13% ont aussi fait la fête sans Saint-Nicolas. 18% des personnes interrogées ont déjà joué elles-mêmes le rôle du saint, que ce soit en privé (12%), dans le cadre d’une association de Saint-Nicolas (4%) ou à d’autres occasions (2%).

8% de femmes ont endossé le rôle

Les hommes sont plus nombreux à endosser ce rôle (28%), mais 8% des femmes ont également déjà enfilé le manteau rouge. Dans la plupart des cas, Saint-Nicolas apporte un sac le 6 décembre. Si la journée est fêtée par une visite, neuf enfants et adultes sur dix reçoivent un sac.

Son contenu suit une tradition claire : les mandarines (87%), les noix (80%) et le chocolat (77%) font partie des cadeaux les plus fréquents depuis plus de 70 ans. Le pain d’épices et le Tirggel – une sorte de biscuit – sont présents dans 70% des sacs.

Parallèlement, la comparaison dans le temps révèle des changements: les biscuits (44%) ainsi que les chewing-gums et les bonbons (22%) ont gagné en importance au cours des dernières décennies. Alors qu’avant 1980, seuls 4% des sacs contenaient des chewing-gums ou des bonbons, ils sont 27% depuis 2016.

Il en va de même pour les biscuits, qui garnissent la moitié des sacs de Saint-Nicolas depuis 2016, contre un quart auparavant. La part de chocolat n’a en revanche pas connu d’augmentation significative au fil des décennies. Les quantités n’ont pas non plus beaucoup changé: environ deux tiers des sacs de Saint-Nicolas contiennent du chocolat.