La Sauge: un après-midi pour découvrir le monde des araignées

Keystone-SDA

Après le succès de l’activité sur les fourmis, le Centre-Nature BirdLife de La Sauge à Cudrefin (VD) invite le public à découvrir dimanche prochain le monde passionnant des araignées. Les visiteurs en apprendront beaucoup sur ces bêtes à huit pattes, tisserandes et artistes, au travers de jeux et de bricolages.

(Keystone-ATS) Souvent craintes et mal aimées, les araignées sont pourtant de fascinantes créatures à huit pattes. Elles n’appartiennent pas à la famille des insectes.

Malgré leur mauvaise image, qui n’a jamais admiré la délicatesse d’une toile, garnie de rosée matinale, flottant comme en apesanteur entre deux herbes ? Ces constructions, faites de soie jusqu’à 50 fois plus fine qu’un cheveu humain, sont d’une diversité à faire pâlir d’envie les plus grands artistes et architectes.

Grâce à des jeux, bricolages et animations pédagogiques, petits et grands pourront en apprendre davantage sur ces mystérieux animaux le 20 juillet de 14h00 à 16h00 en compagnie des animatrices du Centre-Nature. Les personnes intéressées pourront notamment bâtir leur propre toile à échelle humaine et s’essayer à détecter la présence de proies..