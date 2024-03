La Semaine du cerveau à la frontière entre normalité et pathologie

1 minute

(Keystone-ATS) Intitulée “Dans ma tête”, l’édition 2024 de la Semaine du cerveau s’intéresse à la frontière entre le normal et le pathologique. Proposées par le Neurocenter de l’Université de Genève, les cinq soirées auront lieu à Uni Dufour dès lundi, avec des conférences et un one man show.

La première conférence portera sur l’autisme et sera suivie d’une table ronde sur des questions générales autour de la santé mentale. Le lendemain, il sera question d’attention et de Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Mercredi soir, l’accent sera mis sur l’obésité en tant qu’addiction alimentaire.

Jeudi, l’anxiété et les approches cognitivo-comportementales pour traiter ce trouble seront exposées. Et en clôture de la semaine, l’humoriste français François Mallet présentera vendredi son one man show “Heureux soient les fêlés”. L’entrée est libre et gratuite à tous ces événements.