La Semaine valaisanne du sport revient à la fin du mois d’avril

Keystone-SDA

La cinquième édition de la Semaine valaisanne du sport se déroulera du 27 avril au 3 mai 2026. Elle proposera une série d’événements professionnels et populaires, des conférences thématiques, le Valais Sport Festival ainsi que la cérémonie des Mérites sportifs valaisans.

2 minutes

(Keystone-ATS) La Semaine valaisanne du sport débutera, le 27 avril, par la Journée cantonale du sport pour les seniors au centre sportif d’Ovronnaz. Organisée en partenariat avec Pro Senectute Valais-Wallis, elle offrira différentes activités physiques adaptées afin d’encourager la mobilité et la santé par le mouvement auprès des aînés, selon un communiqué de l’Etat du Valais diffusé mardi.

Deux conférences marqueront également le début de la semaine. Le mardi 28 avril à Sierre se tiendra une journée consacrée aux liens entre le sport, la culture et le tourisme. Plusieurs professionnels issus de ces domaines échangeront afin de favoriser les synergies. Le mercredi 29 avril à Martigny, une rencontre ouverte au public présentera le projet olympique «Switzerland 2038» et ses enjeux en matière de communication.

Grande compétition de corde à sauter

La cérémonie des Mérites sportifs 2025–2026 se tiendra le jeudi 30 avril à Viège. Le lendemain, la Journée des écoles proposera pour la première fois le «Jump Challenge», une compétition ludique de corde à sauter rassemblant plus de 1350 classes du canton, de la 3H à la 11H, afin de promouvoir l’activité physique en milieu scolaire.

Le samedi 2 mai, Sion accueillera le Valais Sport Festival – anciennement Family Games – sur les places du Scex et du Midi. L’événement réunira de nombreux exposants, clubs et associations qui proposeront au public de découvrir, tester et pratiquer une grande variété de sports et d’activités physiques ludiques, accessibles à tous les âges et à tous les niveaux.

Le basket féminin mis à l’honneur

La semaine se clôturera au centre sportif cantonal à Ovronnaz le dimanche, avec une journée dédiée au basket féminin. Un tournoi avec des équipes professionnelles venues des quatre coins de la Suisse et de l’étranger, qui s’affronteront pour l’occasion, lors d’un tournoi d’exhibition.

En parallèle, plusieurs événements sportifs d’envergure auront lieu en Valais durant la semaine, tels que le passage du Tour de Romandie, la Finale de la Coupe Valais Volley à Sion ou encore l’ultra-trail «Les 25 Heures du Benou» à Venthône.