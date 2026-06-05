La Sicile se prépare au mariage de Dua Lipa avec Callum Turner

Keystone-SDA

Le yacht est arrivé, ainsi que le flot des paparazzis: la chanteuse Dua Lipa et l'acteur Callum Turner, aperçus dans un hôtel cinq étoiles, s'apprêtent à célébrer leur fête de mariage ce week-end en Sicile.

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(Keystone-ATS) La ville de Palerme et sa voisine Bagheria, sur la côte nord-ouest de la Sicile, se préparent à deux jours de festivités à partir de vendredi, après le mariage civil des deux stars célébré à Londres le 31 mai.

Les organisateurs restent très discrets sur cet événement VIP organisé par le couple britannique. Mais les rumeurs vont bon train sur une liste de 300 invités prestigieux – qui pourrait notamment inclure Elton John – et une garde-robe composée de 26 robes pour Lipa.

La chanteuse de «Levitating» et «One Kiss», lauréate de plusieurs Grammys, âgée de 30 ans, et l’acteur des «Animaux fantastiques», 36 ans, avaient passé quelques jours à Palerme l’été dernier, selon la page Instagram de Dua Lipa.

Vendredi matin, des paparazzis ont aperçu le couple – short et casquette de baseball pour elle – sur la terrasse du luxueux hôtel Villa Igiea, à Palerme, où toutes les chambres ont été réservées, selon une vidéo publiée par le quotidien La Stampa.

À Palerme, deux places du centre historique ont été fermées à la circulation, là où débuteront les festivités vendredi. Au programme, selon les médias locaux, figure une visite de la Galerie d’art moderne de la ville, qui fermera exceptionnellement ses portes à 14h00.

La fête se poursuivra dans la petite ville de Bagheria, à l’est de Palerme, où la noblesse du XVIIIe siècle a construit de somptueuses villas baroques, dont la Villa Valguarnera, qui accueillera la soirée de samedi.

«Le refuge le plus romantique de Sicile»

Décrite comme «le refuge le plus romantique de Sicile» par le magazine Condé Nast Traveler, la villa est souvent utilisée pour des mariages, des événements ou des productions cinématographiques et télévisuelles, comme la minisérie Netflix de 2025 adaptée du célèbre roman sicilien, «Le Guépard».

Le leader du groupe de rock Radiohead, Thom Yorke, s’y est marié en 2020.

Toute la place devant la villa sera fermée à la circulation à partir de 08h00 samedi, selon un arrêté municipal.

«Toutes sortes de médias sont arrivés: la presse étrangère, la presse italienne», a déclaré à l’AFP le maire de Bagheria, Filippo Tripoli.

Un yacht de 90 mètres, «Nero», est amarré dans le port de Palerme, alimentant l’hypothèse d’un transport des invités, à son bord, de Palerme à Bagheria.

«Les tabloïds anglais ont dépêché des correspondants à Palerme qui, faute de certitude, consignent toutes les rumeurs qui circulent dans les ruelles du centre historique», selon l’agence Ansa.

«C’est une rock star internationale. Certains l’ont même comparée à la nouvelle Madonna», relève le maire de Bagheria, à propos de la chanteuse.