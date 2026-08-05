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La situation économique s’améliore en Suisse (KOF)

Keystone-SDA

La situation économique dans le secteur privé s'est améliorée en juillet, selon un sondage de l'institut de recherches conjoncturelles KOF. La quasi-totalité des branches affiche un rebond, sauf celle de la restauration.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La situation des entreprises s’améliore dans presque tous les secteurs économiques interrogés, ce qui témoigne d’un soutien assez large au sein de l’économie suisse», ont indiqué mercredi les économistes du centre de recherche zurichois, qui ont interrogé 4500 sociétés.

La reprise est notamment visible dans le commerce de gros, l’industrie manufacturière, les services financiers et l’assurance, a énuméré le KOF dans un communiqué.

Dans les secteurs du bâtiment, des services et le commerce de détail le rebond est cependant moins marqué, tandis que la restauration a enregistré un net recul de la marche des affaires.

L’ensemble des branches table sur un rebond en seconde partie d’année. Les entreprises interrogées prévoient par ailleurs de relever leurs prix.

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