La SRF compte supprimer 50 postes

Keystone-SDA

La SRF compte supprimer cinquante postes à plein temps dès 2026. Cette coupe devrait lui permettre d'économiser 8 millions de francs au total d'ici la fin de l'année prochaine.

(Keystone-ATS) La situation financière tendue au sein du service public alémanique explique cette mesure, indique la SRF jeudi dans un communiqué.

« La baisse des recettes commerciales et l’augmentation des coûts dans l’informatique et la technologie notamment ne nous laissent pas d’autre choix », explique Nathalie Wappler, directrice de la SRF. Outre la suppression de postes, la production et l’infrastructure se retrouveront changées par les mesures.