La SSR va supprimer un millier d’emplois d’ici 2029

Keystone-SDA

La SSR va supprimer un millier d'emplois d'ici 2029, selon une estimation. L'entreprise a confirmé jeudi à Keystone-ATS des informations des journaux alémaniques du groupe Tamedia.

(Keystone-ATS) Les suppressions de postes doivent avoir lieu dans le cadre du projet de transformation « Enavant », dont la nouvelle directrice générale Susanne Wille a annoncé le lancement à son premier jour de travail, début novembre. Dans un discours, elle y évoquait la plus grande transformation que la SSR ait connue jusque-là.

Au total, environ 270 millions de francs doivent être économisés d’ici à 2029. Ca correspond, selon la SSR, à une réduction de budget d’environ 17%.

Baisse de la redevance et de la publicité

Les raisons invoquées par la SSR pour justifier son programme d’économies sont la baisse progressive de la redevance médias (réduction progressive de 335 à 300 francs d’ici 2029), le net recul des recettes publicitaires et la hausse des prix. S’y ajoutent la modification de l’utilisation des médias par la population et la concurrence internationale.

La réduction de la redevance prévue par le Conseil fédéral priverait la SSR d’environ 120 millions de francs. La baisse des recettes publicitaires et de sponsoring est estimée à environ 90 millions de francs. Quant à l’augmentation des coûts due au renchérissement, la SSR l’évalue à environ 60 millions de francs d’ici 2029.

Complexité et rapidité

La SSR avait déjà communiqué après l’entrée en fonction de Susanne Wille que le projet « Enavant » était nouveau en termes de procédure, de profondeur, de complexité et de rapidité. Les réductions de budget ne seront pas exclusivement réparties sur les unités de l’entreprise, mais l’entreprise sera considérée comme un tout.

Les questions étaient de savoir avec quelle stratégie d’offre la SSR entend s’orienter vers les exigences du service public médiatique de demain et comment continuer à offrir au public une valeur ajoutée. Il s’agissait aussi de savoir de quelles structures et de quels processus la SSR a besoin à l’avenir, comment organiser la collaboration au sein des unités de l’entreprise, comment utiliser la technologie et comment réussir la transformation dans les délais impartis.