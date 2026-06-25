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La start-up H55 se réoriente et se restructure: 54 licenciements

Keystone-SDA

L'entreprise sédunoise H55, leader mondial des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion des batteries pour l'aviation durable, change de stratégie. La start-up va désormais miser sur la défense et se restructure. Cinquante-quatre emplois sur 110 passent à la trappe, a indiqué jeudi le groupe dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) L’entreprise, âgée d’à peine huit ans et issue du projet Solar Impulse (tour du monde réussi à l’énergie solaire), explique en substance étendre l’application de ses technologies aux marchés de l’aviation hybride, des drones ainsi que celui de la défense. «Ces marchés requièrent de nouvelles compétences et expertises, conduisant l’entreprise à faire évoluer son organisation en conséquence», explique-t-elle.

S’agissant des licenciements, le processus de consultation «a donné lieu à plusieurs propositions constructives formulées par les collaborateurs, dont un certain nombre ont été intégrées dans le plan organisationnel final». «Cela a permis de limiter la réduction à 54 postes, au lieu des 80 initialement estimés», souligne-t-on.

«Les décisions annoncées aujourd’hui sont difficiles, car elles concernent des collègues qui ont largement contribué à faire de H55 un acteur reconnu de l’aviation électrique (…) Le défi de notre industrie n’est plus de démontrer que la propulsion électrique fonctionne, mais d’accompagner nos clients dans leur transition du développement vers le déploiement commercial», relève André Borschberg, cofondateur et président exécutif de H55.

Sur deux sites à Sion

«La Suisse continuera d’occuper une place centrale dans le développement de H55», est-il assuré. «Les activités de recherche et développement, l’architecture des systèmes, la direction stratégique des programmes ainsi que les opérations industrielles européennes resteront basées dans le pays», ajoute le communiqué.

Afin d’accompagner cette nouvelle phase de développement, H55 regroupera désormais ses activités suisses sur deux sites à Sion. A l’aéroport pour le centre de direction, de certification, de relations clients, de gestion des programmes et de partenariats stratégiques. Et sur le site industriel de Chandoline pour le centre de recherche et développement, d’essais, d’industrialisation et de fabrication, détaille la start-up.

H55 renforcera parallèlement progressivement sa présence au Canada, est-il aussi annoncé. «La Suisse demeurera le centre d’innovation et de leadership stratégique, tandis que le Canada soutiendra la croissance industrielle et la proximité avec les clients nord-américains», résume la société.

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