La statue d’un général sudiste réinstallée à Washington

Keystone-SDA

La statue d'un général sudiste de la guerre de sécession, qui avait été déboulonnée et endommagée en 2020 par des manifestants antiracistes, a été réinstallée à Washington après avoir été restaurée. Cette mesure fait suite à deux décrets du président Donald Trump.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le service des parcs nationaux avait annoncé en août qu’il allait «restaurer et réinstaller la statue en bronze d’Albert Pike, qui avait été renversée et vandalisée lors d’émeutes en juin 2020».

Depuis le retour à la présidence des Etats-Unis d’Amérique de Donald Trump, le gouvernement américain ferraille contre les initiatives qu’il dit liées au «wokisme», terme utilisé de manière péjorative par les conservateurs pour dénoncer ce qu’ils perçoivent comme un excès de militantisme en faveur notamment des minorités.

Le général sudiste Albert Pike (1809-1891), également juriste et écrivain, est la seule figure militaire du camp confédéré à avoir un monument en son honneur dans la capitale des Etats-Unis. La statue a été replacée sur son piédestal pendant le week-end.

Mise à terre par une corde

Le service des parcs, qui dépend du gouvernement fédéral, avait dit en août entreprendre cette restauration pour se conformer à deux décrets présidentiels pris par Donald Trump en mars, visant à «rendre le district de Columbia sûr et magnifique» et à «rétablir la vérité et le bon sens dans l’histoire américaine».

Donald Trump, qui achevait alors son premier mandat, avait qualifié le déboulonnage de la statue d’Albert Pike en juin 2020 de «honte pour notre pays» et accusé la police de la capitale, très majoritairement démocrate, de passivité.

Des manifestants avaient mis à terre le monument à l’aide d’une corde et tenté ensuite de l’incendier en scandant le slogan du mouvement antiraciste afro-américain «Black Lives Matter».

De nombreux monuments érigés à la gloire de personnalités du camp confédéré pendant la guerre de sécession (1861-1865) avaient été démolis au printemps 2020 à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié en mai 2020 par un policier blanc.

En juin, Donald Trump a annoncé qu’une série de bases militaires allaient être rebaptisées de leurs anciens noms associés à des généraux confédérés.