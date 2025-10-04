La STEP de Vidy obtient une subvention fédérale de 35 millions

Keystone-SDA

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a accordé à Epura SA une subvention couvrant 75% des coûts d’investissement, soit plus de 35 millions de francs, pour la construction d’une installation de traitement des micropolluants à la station d’épuration (STEP) de Vidy. La planification du chantier peut désormais commencer.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ce soutien fédéral marque une étape décisive dans le vaste projet de modernisation des installations lausannoises, plus grande station d’épuration du bassin lémanique, écrit Epura dans un communiqué. Cette aide «clairement hors normes», selon le municipal lausannois en charge des eaux Pierre-Antoine Hildbrand, s’inscrit dans un programme lancé en 2016 pour adapter la STEP aux standards actuels du traitement des eaux.

La première phase de reconstruction, achevée en 2020, a permis la mise en service d’un système de traitement modernisé et d’une unité de production de biogaz, faisant de la station une installation énergétiquement positive. Elle a été réalisée dans le respect du budget. La deuxième phase, actuellement en cours, vise à réduire les émissions de carbone et d’azote, avec un appui du canton de Vaud.

La décision d’octroi de la subvention reçue de l’OFEV permet de lancer la troisième étape qui portera sur l’élimination des micropolluants, virus et bactéries. Ces substances, issues notamment de médicaments, de cosmétiques ou de produits ménagers, sont présentes à l’état de traces, mais peuvent avoir des effets nocifs sur les écosystèmes aquatiques.

Mise en service en 1964, la STEP de Vidy traite les eaux de Lausanne et de quinze communes avoisinantes. Le coût global de sa transformation se monte à 350 millions de francs.

Epura a été créée par la Ville de Lausanne en septembre 2015 pour réaliser ces travaux. La société a salué la décision de l’OFEV, la qualifiant de «signal fort en faveur de la qualité des eaux du Léman».