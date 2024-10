La Suisse élue au Conseil des droits de l’homme pour 2025-2027

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Suisse va faire son retour après cinq ans comme membre du Conseil des droits de l’homme en janvier prochain et jusqu’à fin 2027. L’Assemblée générale de l’ONU l’a élue mercredi à New York. Objectif désormais, la présidence en 2025 de l’organe établi à Genève.

Ce retour était acquis étant donné qu’elle revendiquait seulement avec l’Espagne et l’Islande les trois sièges attribués à son groupe régional. La Suisse a recueilli 175 voix sur 183 votants.

Son dernier mandat parmi les 47 membres de l’organe s’était achevé il y a cinq ans. Depuis, Berne pouvait participer aux discussions, sans toutefois voter les projets de résolution.

La Suisse avait choisi de ne pas chercher à être membre ces dernières années, pour ne pas provoquer de la confusion avec sa candidature au Conseil de sécurité à New York. Or, son mandat de deux ans dans l’organe le plus puissant du système onusien, qu’elle pilote actuellement pour un mois, arrive à son terme fin décembre.

La Suisse veut aussi présider le Conseil des droits de l’homme en 2025.