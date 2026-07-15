La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La Suisse adhère à l’Alliance portuaire européenne

La Suisse rejoint l'Alliance européenne des ports
La Suisse rejoint l'Alliance européenne des ports Keystone-SDA

La Suisse a rejoint l'Alliance portuaire européenne, dont l'objectif est de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue dans les ports et les chaînes logistiques maritimes. L'adhésion a été annoncée mercredi par la Commission européenne.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’Alliance réunit au total 28 Etats, soit 26 pays de l’Union européenne (UE) plus la Norvège et la Suisse. S’y ajoutent plus de 50 ports maritimes et fluviaux, des organisations professionnelles, la Commission européenne, des agences européennes comme Europol et l’Agence de l’UE sur les drogues ainsi que le Conseil de l’UE.

En avril, le conseiller fédéral Beat Jans s’était rendu au port d’Anvers, en Belgique, avec les conseillères d’Etat compétentes des deux Bâle afin d’examiner l’adhésion des Ports rhénans suisses à cette alliance.

Les Ports rhénans suisses, qui appartiennent à Bâle-Ville et Bâle-Campagne, exploitent les sites de Bâle-Petit-Huninge, Birsfelden et Muttenz.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision