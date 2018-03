La Suisse boudée par les touristes japonais

Ce contenu a été publié le 17 octobre 2001 15:41 17. octobre 2001 - 15:41

Les touristes japonais posant devant les montagnes suisses pourraient être plus rares. (Keystone Archive)

Inquiet de la disparition de vols directs de Swissair, un groupe de tour-opérateurs japonais spécialisés dans les voyages vers la Suisse lance un cri d'alarme.

La banqueroute de Swissair et les attentats terroristes contre les Etats-Unis ont déjà causé une chute de 30% à 40% du nombre de touristes japonais qui se rendent en Suisse.



Et selon, un groupe de tour-opérateurs japonais si des vols directs vers Zurich ne sont pas maintenus, les touristes se feront encore plus rares dans le pays de Heidi.

Proches de l'âge de la retraite

«Une majorité de touristes japonais qui vont en Suisse sont proches de l'âge de la retraite. Ils veulent des vols directs. Si nous ne pouvons pas les leur offrir, ils choisiront Paris ou Londres», déclare un porte-parole de Japan Travel Bureau à Tokyo.



A partir du 28 octobre, personne ne sait si Swissair continuera ou non ses vols vers le Japon. Une incertitude qui cause déjà «des annulations en masse. Et pousse au bord du gouffre des agences de voyages japonaises qui ont centré l'essentiel de leurs activités autour de Swissair».



Swissair ne vole déjà plus vers Osaka, le deuxième centre économique japonais. Son partenaire japonais Japan Airlines a dénoncé ses accords de partage de codes (code sharing) et ne place plus ses passagers dans les avions de la compagnie suisse. Par voie de conséquence, le nombre de vols directs entre le Japon et la Suisse a diminué de 15 à 5 par semaine.



«Cette chute des vols directs vers la Suisse a déjà un effet désastreux pour les bijouteries de Zurich, Interlaken, Genève. Ou si vous préférez le commerce du luxe en général», estime un responsable de la Chambre suisse du commerce à Tokyo.

De nombreuses boutiques devront fermer

Pour ce dernier, les touristes japonais sont ceux qui dépensent le plus d'argent en Suisse. Et «sans eux, de nombreuses boutiques devront fermer leurs portes a Grindelwald ou ailleurs».



Selon la représentation japonaise de l'Office suisse du tourisme, 850 000 nuitées japonaises ont été recensées, l'an dernier, en Suisse, un niveau record.



Entre janvier et août 2001, derniers résultats connus, leur nombre était en recul de 8,3% à 679 000 nuitées. Entre-temps, Swissair et Ben Laden ont défrayé la chronique pour des raisons différentes.



Georges Baumgartner, Tokyo

Neuer Inhalt Horizontal Line