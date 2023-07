Kai Reusser / swissinfo.ch

Hier erfahren Sie, mit welchen Haltungen die Schweiz die Welt überrascht oder wie es um Schweizer Positionen zu globalen Themen steht. In teils abgelegenen Winkeln der Welt schreibt die Schweiz aber auch kleine, nicht minder erstaunliche Geschichten.

Die Schweiz bedeckt gerade mal 0.008% der Erdoberfläche. Umso erstaunlicher ist, dass sie in der Welt regelmässig zu reden gibt. Verantwortlich dafür sind nicht nur die über 800'000 Ausland-Schweizer:innenLien externe. Die Schweiz ist auch wirtschaftlich und durch die vielen internationalen Organisationen mit der Welt eng verbunden.

Aufs Wesentliche reduziert: Die Schweiz in der Welt

Der Bergsturz in BrienzLien externe hält nicht nur die Schweiz in Atem, sondern findet auch in der internationalen Presse Beachtung. Der Klimawandel hat hier zwar keinen Einfluss auf das Abrutschen eines Bergteils, die Evakuation eines ganzen Dorfes sorgte trotzdem für grosse Aufmerksamkeit. Bis jetzt blieb das Dorf durch die Fels- und Steinlawinen weitestgehend verschont, weshalb die Bewohner:innen fürs Erste wieder in ihre Häuser zurückkehren durften.

Im Gegensatz zum vorübergehend gänzlich ausgestorbenen Brienz, kämpft Iseltwald mit einem grossen Ansturm von Menschen. Vor allem Tourist:innen aus Asien wollen diesen einen Steg am BrienzerseeLien externe sehen, der durch die Netflix-Serie "Crash Landing on You" grosse Bekanntheit erlangte.

Neben der legalen Sterbehilfe erhält international immer wieder Beachtung, dass in der Schweiz der formale Wechsel des Geschlechts ganz einfach möglich istLien externe. Umgekehrt sorgt jedoch für Erstaunen, dass letzthin das Bundesgericht den Eintrag eines dritten Geschlechts im Schweizer Pass untersagteLien externe.

Vor kurzem sind in der Schweiz zwei Frauen gestorben, deren Weltruf nicht unterschiedlicher sein könnte – wobei die Eine der beiden viel berühmter ist: Tina TurnerLien externe. Als erste Frau im Schweizer Bundesrat (Regierung) war jedoch auch Elisabeth KoppLien externe keine Unbekannte.

Wie viele international bekannte Schweizer Speisen enthält auch diese Übersicht über Schweizer Themen in der Welt eine typische Zutat: Käse, im Speziellen Emmentaler, derjenige mit den grossen Löchern. Er wird nun wohl noch viel bekannter. Aus Sicht seines Ursprungslandes ist das jedoch keine gute Nachricht. Denn das EU-Gericht mit Sitz in Luxemburg hat entschieden, dass "Emmentaler" eine bestimmte Käsesorte beschreibt, jedoch nicht dessen Herkunft. Deshalb könne der Begriff nicht als ortsgebundene Marke geschützt werdenLien externe.

In ausgewählten Spotlights: Die Schweiz in der Welt

Alamy Stock Photo / Lukas Watschinger

Russland: Streit um Sanktionen der Schweiz

Die Schweiz wird international wegen der lasch umgesetzten Sanktionen harsch kritisiert. Diesen Vorwurf kontert Erwin Bollinger vom Staatssekretariat für Wirtschaft SecoLien externe damit, dass die Schweiz die Sanktionen sogar vorbildlich umsetze. Was stimmt nun? Wir haben uns auf Spurensuche gemacht und einige Widersprüche entdeckt.

Unsplash / Bill Fairs

China: Zu mächtig für die kleine Schweiz

Auf dem internationalen diplomatischen Parkett legt die kleine Schweiz oft einen Eiertanz hin. Je mächtiger das involvierte Land ist, umso offensichtlicher will es sich die Schweiz nicht mit ihm verscherzen. Und so schwer ihr den Umgang mit dem viel grösseren Russland wegen der Ukraine fällt, so hat sie Mühe, sich wegen Taiwan gegenüber China selbstbewusst zu positionieren. Das bringt die Schweiz in die Bredouille bei der Frage, wie eng sie wissenschaftlich mit dem weltweit grössten Herstellerland von Halbleitern zusammenarbeiten soll.

Auswegloses Dilemma? Angst vor China: Kein Schweizer Forschungsabkommen mit Taiwan Lien externe End of insertion

UN Photo / Marvin Bolotsky

Indien: Feministische Vorreiterin in Genf

Als eine von nur zwei weiblichen Delegierten in der UN-MenschenrechtskommissionLien externe war es der indischen Frauenrechtsaktivistin Hansa MehtaLien externe 1947 ein wichtiges Anliegen, den zentralen Satzteil der Menschenrechtsdeklaration „all men are created equal“ zu „all human beings“ abzuändern.

Der finale Entwurf dieser Deklaration wurde 1948 der Menschenrechtskommission vorgelegt, die in Genf tagte, und anschliessend von der Generaldirektion der Vereinten Nationen in Paris verabschiedet.

Mehta war kurze Zeit später Vizepräsidentin des Menschenrechtsrates, der jeweils rund drei Mal pro Jahr in Genf tagt. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Deklaration und des Tagungsortes des Menschenrechtsrates in Genf fragen wir:

Ist die Menschenrechts-Deklaration heute noch relevant? "Nie wieder!" – Wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte die Welt verändern wollte Lien externe End of insertion

Keystone / Alessandro Della Valle

USA: Was macht die Schweiz im UNO Sicherheitsrat?

Seit Januar 2023 – und zum ersten Mal in ihrer Geschichte – ist die Schweiz nicht-ständiges Mitglied des UNO-SicherheitsratsLien externe. Nun erreichte sie einen neuen Meilenstein und übernahm im Mai den rotierenden Vorsitz des in New York ansässigen Gremiums, das für die Wahrung von Frieden und Sicherheit in der Welt zuständig ist.

Durch diese Aufgabe begab sich die Schweiz inhaltlich auf eine sehr anspruchsvolle Expedition durch die Konflikte dieser Welt: von Sudan über die Ukraine bis hin zu Syrien.

Keystone / Pablo Gianinazzi

Italien: Versiegt das Wasser aus der Schweiz?

Ob Seen, Flüsse oder Bäche: An Wasser mangelte es der Schweiz nie. Nicht umsonst wird sie als "Wasserschloss Europas" bezeichnet. Hier befinden sich 6% der Süsswasserreserven des Kontinents.

Umso überraschender ist, dass der Trinkwasserverbrauch in der Schweiz pro Kopf und Tag europaweit durchschnittlich ist. Ganz anders jedoch in Italien. Dort ist er mit am höchsten. Deshalb möchte Italien im grenzüberschreitenden Lago Maggiore mehr Wasser speichern.





Articles mentionnés Welche Schweizer Themen bewegen die Welt?

