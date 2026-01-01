La Suisse entre dans l’année 2026 avec des feux d’artifice

Keystone-SDA

La Suisse a passé le cap de la nouvelle année en faisant sonner les cloches et en assistant à quelques feux d'artifice. Alors que les Bernois écoutaient les cloches de la cathédrale, des milliers de gens se sont pressés autour du lac à Zurich pour les feux d'artifice.

1 minute

(Keystone-ATS) On estime à 150’000 le nombre de spectateurs qui se sont mis en position pour admirer le feu d’artifice, sans brouillard cette année. Tous les éclairages ont été éteints pour que les fusées soient bien visibles.

A Genève, la fête de cette année, y compris le feu d’artifice, était placée sous la devise «Ensemble on brille! et à Rheinfelden, en Argovie, des fusées ont également été tirées – en commun avec la ville jumelle en Allemagne de l’autre côté du Rhin. La plupart des villes suisses ont toutefois renoncé à un feu d’artifice officiel.

A Berne, la capitale fédérale, les fêtards se sont rassemblés sur la Münsterplatz pour faire littéralement sonner l’année. Les douze coups de minuit ont été donnés à la main par la gardienne de la tour à l’aide du seul marteau de frappe disponible.