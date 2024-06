La Suisse envoie de l’aide à l’Arménie en proie aux inondations

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) De fortes pluies ont provoqué de graves inondations et engendré des pertes humaines dans le nord de l’Arménie. Sur demande des autorités arméniennes, la Suisse a déployé sept spécialistes du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) dans les zones dévastées.

Cette équipe comprend des ingénieurs et techniciens en statique. Ils ont quitté la Suisse lundi soir. Les experts seront chargés notamment d’évaluer la solidité des ponts et autres infrastructures, indique mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. La Suisse prévoit une enveloppe maximale de 500’000 francs pour soutenir les efforts sur place.

Dans certaines localités, l’eau et la boue sont montées à près de deux mètres provoquant la destruction de nombreuses infrastructures et habitations. Plus de 400 personnes ont dû être évacuées. De nombreuses infrastructures sont endommagées ou détruites, en particulier des routes et des ponts, ainsi que des conduites de gaz et d’eau.

Réponse immédiate

Face à l’ampleur de la catastrophe, les autorités arméniennes ont demandé de l’aide à travers le mécanisme de protection civile de l’Union européenne (EUCPM), en particulier pour des ingénieurs civils. La Suisse a immédiatement répondu en proposant une aide en ce sens.

Déjà active dans le pays et dans le Caucase du Sud, la Direction du développement et de la coopération (DDC) prévoit jusqu’à 500’000 francs pour soutenir la réponse d’urgence dans les zones sinistrées qui figurent aussi parmi les plus défavorisées du pays.

Par ailleurs, la Suisse suit la situation des inondations en Europe et en particulier dans les pays voisins. Elle se tient prête à proposer son assistance aux pays qui en feraient appel.