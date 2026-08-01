Ce que la Suisse et les Mousquetaires ont en commun… ou pas

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Alexandra Gföhler Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse». Sara Pasino

Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais. J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse. Autre langue: 1 FR original 中文 zh 瑞士与《三个火枪手》的共同点……算是吧 lire plus 瑞士与《三个火枪手》的共同点……算是吧

«Un pour tous, tous pour un» est la devise nationale officieuse de la Suisse. Lors de la création de l’État fédéral au XIXe siècle, cette phrase est devenue populaire et a dès lors été considérée comme le symbole de l’unité entre les cantons. Elle représente donc en quelque sorte l’idéal du fédéralisme.

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