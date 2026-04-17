«Eierläset»: le rite printanier par lequel les villages suisses chassent l’hiver

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Camille Kündig

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson. Alexandra Gföhler Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse». Autres langues: 3 English en Eierläset: Switzerland’s craziest spring tradition lire plus Eierläset: Switzerland’s craziest spring tradition

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Italiano it “Eierläset”: il rito primaverile con cui i villaggi svizzeri scacciano l’inverno lire plus “Eierläset”: il rito primaverile con cui i villaggi svizzeri scacciano l’inverno

Avez-vous déjà vu comment on chasse l’hiver en Suisse ?

Dans certains villages, le printemps ne se contente pas d’être attendu : il doit être conquis.

Lors de la tradition de l’Eierläset, l’hiver et le printemps s’affrontent. Des œufs volent dans les airs, des hommes adultes en costumes extravagants s’opposent dans des combats aussi étranges que spectaculaires – et tout le village se prête au jeu. Dans la plupart des communes, la cérémonie a lieu le dimanche qui suit Pâques.

Spoiler: à la fin, c’est toujours le printemps qui l’emporte.

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