La plus petite ville d’Europe est-elle vraiment fribourgeoise?

Une vraie image de carte postale: la petite ville de Rue, perchée autour d'un promontoire rocheux dominé par un château médiéval. Keystone / Stefan Hunziker

La commune de Rue, dans le canton de Fribourg, se qualifie volontiers de «plus petite ville d’Europe». Mais ce titre est revendiqué par plusieurs autres localités et il est très difficile de les départager, tant les critères pour établir un classement sont fluctuants.

Située dans le sud du canton de Fribourg, près de la frontière vaudoise, la ville médiévale de Rue est souvent qualifiée de «plus petite ville d’Europe». Un titre que la commune arbore d’ailleurs fièrement sur son site Internet.

Ce titre est également largement repris pour les besoins de la promotion touristique. Suisse Tourisme présente Rue en indiquantLien externe que «la plus petite ville d’Europe séduit par ses ruelles médiévales, son château et les chutes de Chavanettes, situées à proximité». Le site de Fribourg Tourisme préciseLien externe quant à lui que «la ville de Rue, plus petite ville d’Europe, vous invite à la découverte de ses ruelles médiévales».

Et effectivement, une balade sur place confirme que les offices du tourisme disent vrai. L’endroit est médiéval, charmant et… petit. La bourgade a été construite autour d’un promontoire rocheux au sommet duquel trône un château. Les ruelles sinueuses sont bordées de maisons traditionnelles en pierre, d’une église, de quelques bâtiments publics, de remparts et de fermes pittoresques.

À la suite d’un processus de fusion avec des communes environnantes, la commune de Rue s’étend aujourd’hui sur 23,2 km² et compte environ 1600 habitants. Mais le noyau historique médiéval à proprement parler ne représente qu’une surface de 0,2 km² et une population estimée à un peu moins de mille personnes (il n’y a pas de statistiques séparées uniquement pour le bourg).

Quant à son statut de ville, il s’explique pour des raisons historiques. Rue fait en effet partie des «villes neuves» édifiées par les comtes de Savoie au XIIIe siècle pour conforter leur pouvoir dans la région.

Plusieurs prétendantes

De prime abord, l’idée que Rue puisse être la plus petite ville d’Europe ne semble donc pas totalement incongrue. Du fait de sa surface et de sa population, cette ville peut effectivement apparaître minuscule, surtout vue de cités comme Moscou, Londres ou Berlin, ou, plus modestement, Genève ou Zurich.

Mais plusieurs autres villes peuvent également prétendre au titre de «plus petite ville d’Europe». Parmi les noms qui reviennent le plus souvent, citons Durbuy (Belgique), Hum (Croatie) ou encore la Cité du Vatican. Sur les sites de promotion touristique, les villes de DurbuyLien externe et de HumLien externe sont même qualifiées de «plus petite ville du monde».

Mais il ne s’agit que de marketing, car il n’existe en fait aucun classement officiel. Même le Guinness des records ne dresse pas un tel classement, même s’il a autrefois accordé ce titre à Hum. De nos jours, le célèbre guide indique notamment quel est le plus petit État du mondeLien externe ou même la plus petite capitale du mondeLien externe, mais il ne dispose pas d’une catégorie spécifique pour «la plus petite ville».

Comparaison n’est pas raison

S’il n’existe pas de classement officiel, c’est probablement parce que les critères à prendre en compte fluctuent. Lorsque l’on veut parler de «plus petite ville», sur quoi se base-t-on: la superficie, le nombre d’habitants, une combinaison des deux?

Une comparaison entre Rue et Durbuy illustre bien la difficulté de procéder à un tel classement. Si l’on s’en tient au centre historique, la ville belge est effectivement la plus petite avec moins de 400 habitants sur une surface de 2 hectares (0,02 km²).

Mais en changeant d’échelle et en considérant l’ensemble de la commune, le tableau est tout autre. Durbuy regroupe 41 villages et rassemble plus de 11’000 habitants sur une surface de 157 km², ce qui est tout de même beaucoup pour «la plus petite ville du monde». La commune de Rue, de son côté, réunit sept localités, soit un total d’environ 1600 habitants sur une surface de 23,2 km².

Une histoire de taille, mais pas seulement

Un autre élément vient encore compliquer l’établissement d’un classement. La notion même de ville est fluctuante. Les critères pour qu’une localité soit qualifiée de ville varient en fonction du pays et de l’époque.

En Suisse même, la situation est complexe. Il n’existe en effet pas de loi fédérale qui livre une définition uniforme de la «ville». Et, fédéralisme oblige, la définition et les critères appliqués varient en fonction des cantons.

Une localité peut être qualifiée de ville parce que ce titre lui a été conféré dans un lointain passé ou parce qu’elle a un jour exercé une fonction de centre urbain, par exemple en accueillant un marché régional ou une administration.

À ces considérations historiques s’ajoutent des critères plus modernes basés sur les statistiques. Dans beaucoup de cantons, on a tendance à qualifier une commune de «ville» dès qu’elle franchit la limite de 10’000 habitants.

De son côté, l’Office fédéral de la statistiqueLien externe ne se fonde pas uniquement sur la population, mais aussi sur l’activité économique et touristique. Pour qu’une commune soit définie comme une ville, elle doit atteindre au moins 14’000 «équivalents-habitants», un indice calculé sur la base de la population résidente, du nombre d’emplois et du nombre de nuitées hôtelières. Une ville doit en outre présenter une densité d’au moins 2500 équivalents-habitants par km².

Compliqué, n’est-ce pas? D’ailleurs, même les outils de recherche basés sur l’intelligence artificielle perdent un peu leur latin face à la complexité helvétique. Pour vous en convaincre, essayez de leur poser la question suivante: «Quelle est la plus petite ville de Suisse?» Les réponses risquent d’être variées et de vous faire voyager dans bien des coins du pays…

