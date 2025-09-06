La Suisse, berceau du minigolf

Le travail de précision suisse: du 20 au 23 août 1997, Studen, dans le Seeland bernois, a accueilli les 4e championnats du monde de minigolf. Keystone / Edi Engeler

Les règles du minigolf ont été définies en Suisse. Un architecte paysagiste suisse a joué un rôle décisif dans la standardisation de ce sport.

Christian Raaflaub

Christian Raaflaub

J'écris sur des thèmes concernant les Suisses de l'étranger et sur des particularités helvétiques. Je rédige aussi des newsletters quotidiennes pour la Cinquième Suisse. Après des études en sciences de la communication, j'ai été employé comme reporter par des radios et télévisions privées. Je travaille depuis 2002 chez SWI swissinfo.ch dans différentes fonctions.

C’est sur le terrain de minigolf de la Via Circonvallazione à Ascona, dans le canton du Tessin – région où nous passions nos vacances – que nous jetions parfois nos clubs sur l’un des 18 obstacles, frustrés que la balle ne suive pas nos directives.

Même si nous avions su à l’époque que nos accès de colère se produisaient sur un site d’importance historique, nous n’aurions probablement pas marché plus calmement d’un trou à l’autre.

Selon plusieurs sources, c’est sur ce terrain que les premières pistes de minigolf standardisées au monde ont vu le jour. Le 19 mars 1954, l’architecte paysagiste tessinois et genevois Paul Bongni a inauguré ce terrain avec des pistes et des obstacles qu’il a lui-même conçus et brevetés.

Des photos d’époque montrent que l’on jouait alors en jupe et chemisier ou en costume-cravate. Les pistes de Paul Bongni étaient résistantes aux intempéries et ne salissaient ni les chaussures ni les vêtements – contrairement aux anciennes pistes en gazon, qui décourageaient les joueurs et les joueuses en cas de mauvais temps.

Le terrain de minigolf d’Ascona lors de son ouverture en 1954. Minigolf Ascona / Miranda Graf

Le principe du minigolf est simple: à l’aide d’une canne ou d’un club, il faut envoyer une balle dans un trou situé au bout de la piste, en un minimum de coups. Le diamètre de la balle est généralement compris entre 3,7 et 4,3 centimètres.

Paul Bongni tenait à ce que les joueurs expérimentés puissent envoyer la balle dans le trou en un seul coup sur chaque piste. Un coup égale un point. Moins on totalise de points, meilleur est le résultat.

Si la balle n’est pas rentrée après six tentatives, on récolte sept points et on passe à la piste suivante. Souvent, une autre famille attend déjà derrière, impatiente de jouer.

Au minigolf, il faut également vérifier minutieusement que les points soient correctement notés et que personne ne triche. Photopress-Archiv / Str

Le minigolf est le jeu familial en plein air par excellence: il est accessible à toutes et tous, la compétition est réelle, mais ludique. En outre, il s’intègre souvent dans une sortie avec glaces, frites et autres plaisirs.

Grâce à ses règles claires et simples, le système de Paul Bongni s’est rapidement répandu dans le pays: dès la fin 1954, on comptait déjà 18 installations selon son standard, ce qui vaut à la Suisse le titre de «berceau du minigolf».

Paul Bongni a eu l’intelligence de faire breveter son invention sous le nom de «minigolf», facilitant ainsi sa diffusion mondiale.

Les 17 pistes en béton mesurent chacune 12 mètres de long et 1,25 mètre de large, délimitées par des barres en fer. S’y ajoute un coup de longue portée sur une pelouse de 25 mètres avec un cercle en béton à l’extrémité.

Les terrains de minigolf sont souvent de petites oasis, comme celui-ci à Brunnen, au bord du lac des Quatre-Cantons. Keystone / Urs Flueeler

Cette standardisation a permis l’organisation de compétitions internationales. Fin 1962, on comptait déjà 120 installations en Europe, principalement en Italie, en Autriche et en Suisse.

À ne pas confondre avec le golf miniature, apparu en 1956 en Allemagne. Celui-ci utilise des pistes en plaques d’éternit de 6,25 mètres, qu’il ne faut pas fouler sous peine de les casser, contrairement aux pistes en béton du minigolf.

«Je voulais créer un jeu, et c’est devenu un sport», déclarait Paul Bongni dans une interview à la télévision suisse en 1967, à l’occasion des premiers championnats d’Europe de minigolf à Vaduz.

Contenu externe

Un petit détour par l’histoire

Sans le golf, le minigolf n’aurait probablement jamais vu le jour. Selon différentes sources, les origines du golf remonteraient au XVe siècle, plus précisément en Écosse.

Là-bas, les hommes s’affrontaient à l’aide de clubs ressemblant à des massues et de balles rembourrées de plumes sur un terrain au bout duquel ils avaient creusé un trou.

Selon le site web «Jouer au minigolf en Autriche»Lien externe, le premier parcours de minigolf aurait également vu le jour en Écosse en 1867, le «Ladies’ Putting Club» dans la ville universitaire de St Andrews, sur la côte est. «Mais il était encore loin d’être un parcours de minigolf tel que nous le connaissons aujourd’hui», précise le site.

L’inventeur du golf miniature était Old Tom Morris, l’un des premiers golfeurs professionnels au monde. Mais à l’époque, on jouait encore principalement sur des prairies ou dans des espaces naturels, comme on peut le lire sur le blog du Musée national suisseLien externe.

Quelques femmes manient la balle sous l’œil attentif d’Old Tom Morris (deuxième en partant de la gauche) à Saint-Andrews, 1894. Wikimedia

Aux États-Unis, l’Anglais James Wells Barber a développé en 1916, avec l’aide d’un architecte amateur et d’un paysagiste, un petit terrain de golf qui ressemblait toutefois «davantage à un jardin baroque qu’à un parcours de minigolf».

Par la suite, le «garden golf» ou «miniature golf» a été de plus en plus souvent proposé comme attraction dans les foires aux États-Unis. La plupart des parcours étaient rectilignes, certains comportaient des obstacles tels que des nains de jardin, des rampes, des moulins à vent et des tuyaux.

Une sorte de mini-golf avant l’heure: Miss May Morris et Miss Iniz Ford en maillot de bain sur la plage d’Atlantic City, aux États-Unis, vers 1925. Akg-Images

«Le véritable sport national suisse»

Pour les joueurs ambitieux, ces installations très différentes ne permettaient pas de se mesurer les uns aux autres au-delà de leur région ou pays. Ce n’est qu’avec la standardisation de Bongni que le minigolf a pu s’établir comme une discipline sportive – et nous revoilà en Suisse.

Dans le pays, ce sport est devenu de plus en plus populaire dès les années 1950. Selon le blog du Musée national suisse, la Suisse a remporté trois des quatre titres mondiaux lors des premiers championnats du monde de minigolf en 1991 en Norvège.

Un pro à l’œuvre: le joueur de minigolf suisse Michel Eggenschwiler lors des championnats du monde de minigolf à Studen, dans le canton de Berne, en août 1997. Keystone / Edi Engeler

Aujourd’hui, la fédération Swiss Minigolf Lien externegère trois équipes nationales: jeunes, seniors et élite.

D’après SRF News, 43 clubs suisses étaient enregistrés auprès de la fédération en 2024, participant à des tournois nationaux et internationaux.

Environ 380 joueuses et joueurs licenciés disputeraient régulièrement des compétitions dans toute la Suisse.

Et bien sûr, ils ne jouent pas avec les mêmes clubs et balles que les amateurs. Selon les conditions météorologiques, les balles sont même refroidies ou réchauffées par les professionnels.

«Le minigolf est le véritable sport national suisse», écrivait le Tages-Anzeiger dans un essai publié en 2016Lien externe.

«Quiconque peut se tenir debout et balancer les bras est déjà apte à jouer au minigolf. (…) Même les débutants peuvent rentrer la balle en deux coups sur les pistes les plus simples.»

Les familles aiment particulièrement s’affronter sur les pistes – avec parfois quelques accès de colère. Et soit dit en passant: le terrain de minigolf d’Ascona est toujours en activité.

Relu et vérifié par Balz Rigendinger / traduit de l’allemand avec des outils de traductions automatiques / kro

