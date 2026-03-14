La vente directe: une affaire qui roule dans les fermes suisses

Dans les régions alpines notamment, de très nombreuses exploitations misent sur la vente directe à la ferme. Branko de Lang / Keystone

Dans bien peu de pays, les petits magasins à la ferme sont aussi répandus qu’en Suisse. Ceux-ci combinent libre‑service, distributeurs high‑tech et caisses fondées sur la confiance.

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L’agriculture suisse est souvent perçue à l’international comme l’incarnation d’une tradition intemporelle. Mais derrière ce tableau idyllique, une profonde mutation structurelle est en cours.

Alors que les grossistes dominent les marchés mondiaux, les agriculteurs suisses misent de plus en plus sur la vente directe: selon les donnéesLien externe de l’Office fédéral de la statistique, en 2023 déjà, une exploitation sur cinq vendait une partie de sa production directement à la ferme.

>> Dans cette vidéo, ma collègue Alexandra Gföhler résume les points essentiels de l’article (en dialecte, avec sous-titres en français):

Cette tendance n’est pas tant l’expression d’une nostalgie que celle d’une stratégie d’adaptation économique, dans un marché où, selon le Service d’information agricoleLien externe, les agriculteurs ne touchent souvent que 30 centimes pour chaque franc dépensé dans le commerce de détail, contre 45 centimes en 1990.

Pour assurer leur viabilité économique, les exploitations suisses se transforment en entreprises hybrides qui combinent logistique numérique et modèles traditionnels fondés sur la confiance.

La caisse libre-service dans la cour témoigne d’un haut niveau de confiance envers la clientèle. Institut für Soziologie / Universität Bern

Miser sur l’honnêteté de la clientèle

Un élément central de la vente directe en Suisse est le haut niveau de confiance entre les exploitations et leur clientèle.

La plupart des points de vente à la ferme ne sont en effet pas surveillés. Les clients calculent eux‑mêmes le montant total de leurs achats et le déposent dans une caisse, sans contrôle. Malgré cette absence de surveillance, selon une étude de l’Université de BerneLien externe, les produits sont correctement payés dans 95% des cas.

Les produits plus onéreux, comme le miel ou le fromage, sont toutefois plus exposés aux vols. Selon l’étude, plus un point de vente se trouve près de la ferme ou d’autres habitations, plus la probabilité de vol diminue. Et lorsqu’un point de vente est surveillé par des caméras, la moralité des paiements augmente d’environ 5%.

La plupart des magasins agricoles continuent néanmoins de reposer sur un contrat social implicite qui se distingue dans la comparaison internationale.

«Les magasins agricoles sans personnel sont un succès en Suisse. Ils affichent une moralité de paiement bien plus élevée que, par exemple, les kiosques en Autriche ou les fleurs à couper soi‑même en Allemagne», expliquent les trois auteurs de l’étude, citésLien externe par le quotidien St. Galler Tagblatt.

Un essor aussi lié à l’agriculture bio

L’un des moteurs de la vente directe en Suisse est l’agriculture biologique. Les données de la recherche agronomique suisseLien externe montrent que les exploitations bio, par exemple dans le canton de Berne, recourent bien plus souvent à la vente directe que les exploitations conventionnelles.

Selon ces données, dans certaines zones alpines du canton, 98% des exploitations biologiques pratiquent la vente directe, tandis que cette proportion n’atteint que 7% parmi les exploitations non bio de la même région. La vente directe peut toutefois englober d’autres formes de distribution, comme la livraison de paniers de légumes à domicile.

Beaucoup de gens achètent leurs fruits et légumes en toute conscience dans une ferme biologique. Leandre Duggan / Keystone

Cet écart notable s’explique par la valeur ajoutée recherchée: les exploitations biologiques misent sur le contact direct avec la clientèle pour mieux compenser leurs coûts de production plus élevés, sans intermédiaires. Inversement, la clientèle des produits bio est généralement plus sensible à l’origine locale et à la transparence des modes de production.

Pour les exploitations agricoles également, la relation avec la clientèle joue un rôle essentiel: grâce à la vente directe, elles peuvent raconter l’histoire de leur production et en renforcer la valorisation économique.

La révolution numérique gagne les fermes

Ces dernières années, notamment sous l’effet de la pandémie de coronavirus et de la progression des paiements sans espèces, un nombre croissant d’exploitations agricoles misent sur les paiements électroniques pour la vente directe.

Dans les régions reculées, cette technologie devient aussi un outil pour garantir l’approvisionnement de la population: là où les commerces de village traditionnels ont dû fermer en raison de coûts fixes trop élevés, les systèmes d’accès automatisés et les caisses en libre‑service permettent d’assurer un approvisionnement de base 24 heures sur 24, avec un recours minimal au personnel.

Grâce aux plateformes numériques, les clients sont désormais informés en temps réel, via des notifications push, des produits saisonniers disponibles, comme les premières cerises. Le magasin à la ferme cesse ainsi d’être un simple point de vente statique pour devenir un élément interactif de l’infrastructure numérique des régions rurales.

Le concept numérique séduit également les jeunes disposant d’un revenu élevé, pour qui la disponibilité et la flexibilité priment sur le prix.

Pour ce groupe, les distributeurs automatiques accessibles 24 heures sur 24 et les systèmes de commande via application ne sont pas un caprice, mais une condition préalable pour intégrer les produits locaux dans leur quotidien.

Sans surprise, une autre évolution s’est dessinée ces dernières années: le point de vente agricole fait désormais son entrée en ville. De plus en plus d’agriculteurs proposent aussi leurs produits dans des magasins situés dans des lieux plus fréquentés.

Certains magasins à la ferme ne se distinguent désormais presque plus du rayon fruits et légumes d’un détaillant. À l’exception du fait qu’elles ne proposent que des produits saisonniers. Christian Beutler / Keystone

Souvent pas rentable

L’idée répandue selon laquelle la commercialisation directe serait la voie la plus simple pour obtenir des bénéfices plus élevés n’est toutefois vraie qu’en partie.

Les spécialistes soulignent que ce secteur exige un engagement considérableLien externe. Les agriculteurs doivent assumer des tâches supplémentaires dans les domaines de la logistique, du marketing et de l’informatique.

«Les familles paysannes qui veulent vivre de la vente directe doivent s’engager totalement dans ce créneau et se mettre au travail avec beaucoup de professionnalisme», écritLien externe l’Union suisse des paysans.

Il ne faut pas sous-estimer les coûts liés à l’exploitation d’un magasin à la ferme. Jean-Christophe Bott / Keystone

Obstacles réglementaires

À cela s’ajoute le fait que les magasins à la ferme se heurtent souvent à des limites en matière d’aménagement du territoire et de réglementation, comme le souligneLien externe l’association Marchés équitables Suisse.

Par exemple, les agriculteurs peuvent transformer leur blé en farine, mais la fabrication de pain destiné à la vente dans le magasin de l’exploitation est considérée comme une activité commerciale, ce qui peut poser des problèmes juridiques en zone agricole.

Ces obstacles font actuellement l’objet de discussions sur le plan politique: au Parlement, l’idée de renforcer juridiquement la vente directe et de réduire la bureaucratie pour les magasins des exploitations agricoles a été débattue. Toutefois, les propositions en ce sens n’ont pas obtenu de majoritéLien externe.

Le succès à long terme du modèle suisse de points de vente directs ne dépendra donc pas uniquement des résultats économiques, mais aussi de la capacité à trouver un équilibre durable entre confiance, technologie et cadre réglementaire.

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

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