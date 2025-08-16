L’architecture numérique établit un record mondial dans les Alpes suisses

Le dévoilement de la Tour Blanche, le 19 mai 2025, s’est fait de manière assez inhabituelle: par hélicoptère. Keystone / Gian Ehrenzeller

Avec près d’un an de retard, un bâtiment très particulier a été dévoilé fin mai dans le village grison de Mulegns, au col du Julier: «Tor Alva», la Tour Blanche. Ce qui la rend exceptionnelle, c’est le fait qu’avec ses 30 mètres de hauteur, il s’agit du plus haut bâtiment jamais réalisé par impression 3D dans le monde.

Et hop, l’édifice est dévoilé. Contrairement à l’usage, le voile ne tombe pas vers le bas – non, un hélicoptère tire le manteau argenté vers le haut et s’envole avec.

C’est ainsi que la Tour Blanche de Mulegns, le plus haut bâtiment jamais imprimé au monde, a officiellement vu le jour. Pour les colonnes de la tour, un robot industriel de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a appliqué couche par couche du béton.

C’est couche par couche que l’imprimante 3D de l’EPFZ a imprimé le béton pour former les colonnes. Keystone / Michael Buholzer

Le principe est révolutionnaire: grâce à l’impression d’une structure en béton, il est possible d’économiser la moitié du matériau par rapport à la construction traditionnelle en béton.

Une colonne de trois mètres de haut peut ainsi être imprimée en deux heures, y compris le renforcement en acier. Et cela sans avoir besoin d’éléments de coffrage.

Les robots ont appliqué plus de 4000 couches pour réaliser les 32 colonnes, toutes conçues individuellement avec une structure interne en nid d’abeilles, qui composent la «Tor AlvaLien externe».

L’imprimante 3D est en réalité un bras robotisé équipé d’une buse, par laquelle le mélange de béton peut être imprimé. Keystone / Michael Buholzer

La forme de la tour rappelle volontiers celle de gâteaux richement décorés – et ce n’est pas un hasard. En effet, de nombreux pâtissiers grisons ont émigré aux quatre coins du monde au cours des siècles passés, devenant parfois très riches grâce à leur art de la pâtisserie.

Cette vidéo (en anglais) offre un bon aperçu du projet:

Contenu externe

Quelques obstacles

L’inauguration de la Tour Blanche était en réalité prévue pour fin juin 2024. Mais avant que le conseiller fédéral Guy Parmelin puisse finalement inaugurer cette structure accessible au public, les constructeurs ont dû surmonter plusieurs défis.

Au début, on avait l’impression «qu’il suffisait d’imprimer ces colonnes, de les assembler, et c’était terminé», a déclaré Giovanni Netzer, directeur et fondateur de la fondation culturelle Origen, citéLien externe par SRF News.

C’est cette fondation qui a lancé le projet. Origen est connue dans toute la Suisse pour son engagement en faveur de la culture et de l’architecture contemporaine, ainsi que pour la préservation du patrimoine historique.

Une grue était nécessaire pour placer les doubles piliers de la tour. Keystone / Gian Ehrenzeller

Une institution culturelle en montagne Selon sa propre description, la Nova Fundaziun Origen est une institution culturelle située en montagne. Elle «encourage une création scénique diversifiée, préserve et redonne vie à des monuments historiques, investit dans une architecture contemporaine audacieuse, soutient l’artisanat original et s’engage pour une hôtellerie de qualité». En 2018, la fondation a reçu le Prix Wakker décerné par Patrimoine suisse. Pour la première fois, ce prix n’a pas été attribué à une commune, mais à une fondation. Son engagement montre le potentiel économique qui attend d’être activé dans les régions de montagne, au-delà du tourisme de masse. À Mulegns, la fondation a acquis les bâtiments du Post Hotel Löwe ainsi que la Villa blanche de la famille de pâtissiers Jegher, dans le but de les sauver du délabrement. La villa a été déplacée de quelques mètres, ce qui a permis d’élargir légèrement la route du col dans le village.

Pendant plusieurs années, une tour rouge et une tour jaune en bois se dressaient sur le col du Julier. La fondation Origen les avait installées et utilisées pour le Origen Festival Cultural.

Mais les obstacles ont été bien plus importants pour la Tour Blanche. Les changements dans les technologies utilisées ont entraîné de nombreux retards au cours des sept années de développement, d’impression et de construction.

La réaction du matériau au climat alpin a nécessité des ajustements supplémentaires. Le village de montagne de Mulegns, où se trouve désormais la Tour Blanche, est situé à 1480 mètres d’altitude, juste en dessous du barrage de Marmorera, pour lequel le village de Marmorera avait été englouti dans les années 1950.

Des ouvriers ont fixé les doubles colonnes étage par étage. Keystone / Gian Ehrenzeller

Redonner vie au village

C’est en partie pour cette raison que le coût de la tour est passé de 4,1 à 4,4 millions de francs. Elle a été financée par des contributions et des dons. Selon Watson, la fondation est toutefois encore à la recherche d’un demi-million de francs.

D’après ses propres déclarations, la fondation souhaite utiliser «Tor Alva» comme lieu immersif pour des représentations. Dans la salle supérieure en forme de coupole de la Tour Blanche, des événements culturels peuvent accueillir jusqu’à 45 personnes.

Origen espère également une revitalisation du village, qui ne compte actuellement que douze habitants. Que ce soit grâce à des événements culturels ou à des passionnés d’architecture, qui devraient être de plus en plus nombreux à emprunter la route du col du Julier.

Cela dit, celles et ceux qui souhaitent monter dans la tour doivent s’acquitter d’un droit d’entrée de 100 francs. Ce prix est toutefois à relativiser, puisqu’il inclut aussi un billet aller-retour en transports publics depuis une station du canton des Grisons.

Vue plongeante sur le chantier. Keystone / Gian Ehrenzeller

Rayonnement international

L’édifice a également suscité l’intérêt à l’international. De nombreux médias renommés de différents pays ont parlé de la tour, notamment le magazine ForbesLien externe. L’article mettait en avant la combinaison entre la technologie d’impression 3D de pointe et la portée culturelle de la tour.

En Allemagne, BaukunstLien externe a évoqué une redéfinition des limites de l’architecture: «La Tour Blanche incarne une nouvelle esthétique rendue possible par la fabrication numérique.» Le langage formel délicat souligne le jeu entre lumière et ombre, a encore estimé la publication.

Grâce aux éléments préfabriqués avec leurs découpes, l’assemblage a pu être réalisé relativement facilement. Keystone / Gian Ehrenzeller

Un projet supplémentaire de la fondation Origen devrait également renforcer l’attractivité de Mulegns: en collaboration avec l’EPFZ et des partenaires issus de l’industrie et de l’artisanat, la fondation prévoit de créer sur place un centre de compétences dédié aux technologies de construction numériques.

Ce centre vise à transmettre des connaissances approfondies sur les processus de construction numérique, à la fois aux professionnels du secteur et aux personnes extérieures à la branche. Le projet est actuellement en phase de conceptionLien externe, indique la fondation.

La Tour Blanche est désormais achevée, mais considérée comme une oeuvre éphémère limitée à cinq ans en raison des prescriptions sévères de la commune en matière de constructions. Keystone / Gian Ehrenzeller

Seulement pour un temps

Il y a toutefois un bémol concernant la Tour Blanche: elle ne restera à Mulegns que pendant cinq ans. La législation communale en matière de construction ne prévoit pas de tels édifices, raison pour laquelle la fondation Origen a volontairement présenté la tour comme une installation artistique temporaire, selon le journal SüdostschweizLien externe.

Une députée au Grand Conseil a demandé au gouvernement grison si cela était écologiquement judicieux. Le président du gouvernement, Marcus Caduff, a répondu, selon le journal, que cela dépendait principalement de ce qu’il adviendrait de la tour après son démontage. La maîtresse d’ouvrage envisage au moins une réutilisation, et les matériaux utilisés sont conçus pour être recyclables.

«Des effets écologiques positifs sont envisageables si les techniques innovantes d’impression du béton, plus économes en matériaux et en ressources, se répandent plus rapidement grâce à ce projet», a cité le journal en reprenant les propos de Marcus Caduff. .

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit à l’aide de l’IA/op

