Le cervelas, cette saucisse devenue symbole culinaire suisse

Entre la fondue, la raclette et le chocolat, un produit simple et populaire s’impose comme le véritable lien culinaire de la Suisse. Consommé dans toutes les régions, le cervelas allie tradition, accessibilité et identité nationale.

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Fernando Hirschy Je suis responsable de la distribution et des canaux de médias sociaux pour le département de langue portugaise, produisant des articles et du contenu multimédia, ainsi que des adaptations en portugais. Je suis diplômée en journalisme et en communication sociale de l'Université de Fribourg (Suisse). J'ai contribué à Radio Suisse Internationale, précurseur de SWI swissinfo.ch. Alexander Thoele



J'adapte des articles, réalise des vidéos et coordonne le travail du personnel impliqué dans la production de contenu en portugais. D'origine allemande et brésilienne, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2002. Né à Rio de Janeiro, j'ai étudié le journalisme et l'informatique à Brasilia et à Stuttgart. Olivier Pauchard Je suis essentiellement chargé de la traduction, de la relecture et de la mise en ligne des articles de SWI swissinfo.ch. J’écris parfois aussi des revues de presse ainsi que des articles originaux consacrés à des sujets typiquement suisses. Après des études en histoire et en sciences des religions, j’ai entamé ma carrière journalistique à Radio Fribourg. Après un passage à la rédaction suisse de l’Agence télégraphique suisse, j’ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2000. J’y ai longtemps œuvré comme spécialiste de la politique fédérale, puis des thèmes historiques. Plus récemment, je me consacre à la traduction, la relecture et mise en ligne d’articles. Autre langue: 1 Português pt O salsichão que virou símbolo da Suíça original lire plus O salsichão que virou símbolo da Suíça

Présent dans la culture suisse depuis des siècles, le cervelas trouve ses origines au XVIᵉ siècle, tandis que sa version moderne est apparue au XIXᵉ siècle. Contrairement à d’autres icônes gastronomiques associées à des régions spécifiques, cette saucisse n’appartient à aucun canton en particulier — un facteur qui renforce son statut de symbole national.

La popularisation est intervenue au début du XXᵉ siècle, avec la mécanisation de la production, qui a rendu le cervelas bon marché et largement disponible. Aujourd’hui, il est incontournable lors des pique-niques, des grillades et des célébrations, en particulier lors de la Fête nationale suisse, le 1ᵉʳ août.

Avec près de 160 millions d’unités produites chaque année — soit environ 20 par personne —, le cervelas est bien plus qu’un aliment: c’est un élément de l’identité collective. Et, comme toute tradition vivante, il suscite aussi des débats parmi les Suisses, notamment l’éternelle question sur la manière de le griller: avec ou sans peau?

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