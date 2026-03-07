Les premiers skis électriques au monde: révolution ou simple gadget?

Le sommet du Hasenflüeli, dans le Prättigau, aux Grisons, est considéré comme l’une des meilleures destinations de ski de randonnée de la région. Keystone / Arno Balzarini

Cela pourrait passer pour un poisson d’avril, mais une entreprise suisse croit dur comme fer à ses skis électriques – les premiers skis au monde dotés d’une batterie. Reste que les premières réactions laissent présager une montée difficile pour convaincre les puristes.

L’idée est née durant la pandémie, lorsque les remontées mécaniques étaient fermées, racontait l’entrepreneur en logiciels et technologies Nicola Colombo à la radiotélévision suisse alémanique (SRF) l’an dernier dans son atelier de San Bernardino, aux Grisons. «Je faisais déjà des randonnées à ski, et certains amis voulaient m’accompagner. Mais après une première tentative, ils se sont rendu compte qu’ils n’avaient pas la condition physique nécessaire.»

C’est ainsi qu’est née l’idée de créer quelque chose qui, selon la start‑up E‑Outdoor de Nicola Colombo, rendrait ce sport «plus accessible, plus grisant et plus inclusif, permettant à un plus grand nombre de personnes d’explorer la beauté des montagnes avec facilité et plaisir».

L’entrepreneur voulait créer pour le ski de randonnée – monter et descendre en dehors des pistes balisées ou surveillées – ce que le vélo électrique avait apporté au VTT. Le résultat s’appelle E‑SkimoLien externe, lancé fin 2025 après quatre années de recherche et développement.

Ce n’est pas une remontée mécanique fixée sous les pieds, mais un dispositif qui réduit la fatigue et augmente la vitesse en montée, a expliqué Nicola Colombo à la SRF. La force de traction est générée par une peau qui tourne sous le ski, entraînée par un moteur électrique. Les deux moteurs sont activés par des boutons sur les bâtons, qui mettent les peaux en mouvement.

L’ensemble du système est contrôlé par une intelligence artificielle qui coordonne toutes les informations relatives à la position du ski. Une fois au sommet, l’équipement (2,8 kg sur chaque ski) peut être déclipsé et rangé dans un sac à dos avant d’attaquer la descente.

E‑Outdoor affirme qu’E‑Skimo réduit l’effort physique jusqu’à 30% et augmente la vitesse de montée jusqu’à 80%. La batterie durerait environ trois heures, et une recharge complète prendrait également trois heures. Quant au prix, le pack E‑SkimoLien externe vous coûtera 4500 francs. À titre de comparaison, des skis de randonnée classiques coûtent en moyenne autour de 500 francs.

Le client typique

Quant au public visé par cette innovation, Nicola Colombo explique que le système n’est «pas destiné aux randonnées techniquement exigeantes, mais plutôt à des itinéraires plus faciles dans des environnements sûrs – comme des pistes balisées où l’on peut sortir deux à quatre heures à une intensité modérée, en rejoignant peut‑être une cabane ou un col avant de profiter d’une descente tranquille».

Il a indiqué que de tels itinéraires balisés existent, par exemple, dans certaines stations valaisannes ou dans les Grisons, autour des installations de remontée mécanique. Là, des parcours de montée sécurisés sont préparés et clairement délimités, et la descente peut ensuite se faire sur les pistes, a‑t‑il ajouté. Il existerait aussi, selon lui, un grand potentiel en dehors de la région alpine, par exemple en Scandinavie ou en Amérique du Nord.

Le magazine économique suisse Bilanz indiquaitLien externe début février que 100 paires d’E‑Skimo avaient été mises sur le marché et que 25 avaient été vendues immédiatement. Les concepteurs s’attendaient à ce que ce soient des débutants en ski de randonnée qui achètent ces skis, mais il s’avère que l’acheteur typique est un homme d’environ 60 ans et pratiquant le ski de randonnée depuis longtemps – il souhaite simplement un peu d’aide pour la montée en prenant de l’âge.

Parfois, on a juste besoin d’un petit coup de pouce. Keystone / Arno Balzarini

Toujours selon Bilanz, les armées italienne et française se seraient également inscrites pour effectuer des tests. E‑Skimo peut être essayé par des particuliers dans des «centres d’expérience» à St‑Moritz, Verbier et San Bernardino en Suisse, ainsi qu’à Sansicario, en Italie.

Préoccupations autour de l’environnement et de la sécurité

Les skis électriques ne font toutefois pas l’unanimité. Nombreux sont ceux qui soulèvent des inquiétudes environnementales face à une possible «invasion» de la montagne, ainsi que des questions liées à la sécurité et au risque de sous‑estimer les dangers, a rapportéLien externe la radiotélévision suisse italienne (RSI).

Avec les skis électriques, la montée est moins fatigante, et même des personnes insuffisamment préparées ou en manque de condition physique peuvent se rendre en montagne. De plus, il existe un risque de déranger la faune sauvage – en hiver, une période particulièrement sensible en raison du froid et de la neige. Chaque dérangement leur ôte une part d’énergie, a expliqué à la RSI Aaron Heinzmann, de l’association de protection de la nature Mountain WildernessLien externe.

Nicola Colombo voit les choses autrement. «Même si l’on part du principe qu’un certain nombre de skieurs traditionnels passeront à ce type d’activité, étant donné l’étendue du réseau et le nombre d’itinéraires dont nous disposons en Suisse et, plus généralement, dans les Alpes, nous ne pourrons jamais saturer les parcours, a‑t‑il expliqué à la RSI. Nous ne verrons jamais ces images de longues files de voitures et de personnes que l’on observe certains dimanches dans les stations de ski.»

Tout ce qui monte doit redescendre. Keystone / Arno Balzarini

En matière de sécurité, Nicola Colombo ajoutait que ce n’était pas l’équipement qui rendait une personne plus encline à prendre des risques ou à se comporter de manière irresponsable. «Tout repose toujours sur la formation, sur le fait d’établir certaines règles. En ce sens, je ne vois aucune différence avec le ski de randonnée traditionnel, où la préparation d’une sortie suppose de tenir compte de la météo, du risque d’avalanche, de la condition physique et technique, ainsi que de tout ce qui est nécessaire pour minimiser le danger.»

Des réactions partagées

Et qu’est‑ce que cela donne en pratique? «C’est une sensation déstabilisante que de sentir un ski bouger sans qu’on n’y soit pour rien», estimeLien externe un journaliste du Financial Times qui a testé E‑Skimo à Verbier en janvier.

«Chaque fois qu’on lève le talon, on entend un vrombissement de moteurs et de peaux rotatives, et les skis glissent d’environ 80 centimètres vers l’avant. Tout l’effort est externalisé. Lorsque le photographe me demande si je peux tenter cette pente raide, des passants s’arrêtent pour regarder. Sans être totalement exempt d’efforts, c’est littéralement sans sueur. Je suis un Terminator du ski de randonnée, intrépide, inarrêtable. Du moins jusqu’à ce que les batteries se vident.»

Les peaux rotatives qui peuvent être détachées. E-Skimo

En résumant son expérience, le journaliste du Financial Times reconnaît être partagé. «Après les problèmes de batterie rencontrés lors de ce test, je comprends pourquoi les puristes pourraient s’insurger contre des skis motorisés. En même temps, E‑Skimo m’a permis d’en faire bien plus en une après‑midi que ce dont je serais habituellement capable.»

Les lecteurs du Financial Times étaient eux aussi partagés, avec des arguments allant de «tout ne doit pas être facile» à «un moyen utile pour suivre des amis plus en forme»: «Énorme respect pour cette ingénierie très astucieuse. Cela pourrait prendre, mais j’en doute, car il existe un certain nombre de limites importantes en montagne l’hiver: […] en dehors des pistes damées, si vous n’êtes pas assez en forme pour monter à la force des peaux, vous ne serez probablement pas capable de redescendre si les conditions deviennent un peu délicates (surtout avec 5 kg supplémentaires dans votre sac).» «Le ski de randonnée devrait rester exclusivement réservé à celles et ceux qui sont prêts à y mettre l’effort. Sinon, les gens n’apprécieront pas ou ne respecteront pas autant la montagne.» «Un appareil de plus à ajouter à ma liste de gadgets à recharger chaque jour? Non merci.» «Mon partenaire n’a pas les mêmes capacités à ski que moi, et il est parfois difficile de le convaincre de m’accompagner. Avec quelque chose comme ça, il sentirait plus à l’aise pour sortir et garder mon rythme.» «Je ne vais pas être un des premiers utilisateurs, mais je ne l’exclus pas non plus. J’étais sceptique à propos des vélos électriques, mais j’en ai un maintenant et il a son utilité.» «Les skis électriques? Qu’on les amène! Il ne manque plus que la neige…»

