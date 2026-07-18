Pourquoi la Suisse est considérée comme le berceau du minigolf
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Pour beaucoup, le minigolf fait partie de l’été au même titre que les glaces et les baignades. Pourtant, peu de personnes savent que la Suisse a joué un rôle central dans l’histoire de ce sport.
En 1954, l’architecte-paysagiste Paul Bongni a inauguré à Ascona le premier parcours de minigolf normalisé au monde. Avec ses pistes et ses obstacles standardisés, il a posé les bases du minigolf moderne tel que nous le connaissons aujourd’hui. Celui-ci appartient à la famille de ce qu’on appelle le «golf sur piste», au même titre que le golf miniature, le cobigolf, le sterngolf et le golf sur feutre. Depuis le Tessin, ce sport s’est ensuite répandu dans le monde entier.
Que la Suisse soit devenue la «mère patrie du minigolf» peut sembler surprenant. Mais l’alliance de la précision, de la standardisation et de l’esprit d’innovation suisse s’est révélée être une recette gagnante. rezept.
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La Suisse insolite
La Suisse, berceau du minigolf
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Les règles du minigolf ont été définies en Suisse. Un architecte paysagiste suisse a joué un rôle décisif dans la standardisation de ce sport.
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