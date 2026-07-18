Pourquoi la Suisse est considérée comme le berceau du minigolf

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Alexandra Gföhler Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse». Camille Kündig

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson. Autres langues: 2 English en Why Switzerland is considered the birthplace of minigolf lire plus Why Switzerland is considered the birthplace of minigolf

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Pour beaucoup, le minigolf fait partie de l’été au même titre que les glaces et les baignades. Pourtant, peu de personnes savent que la Suisse a joué un rôle central dans l’histoire de ce sport.

En 1954, l’architecte-paysagiste Paul Bongni a inauguré à Ascona le premier parcours de minigolf normalisé au monde. Avec ses pistes et ses obstacles standardisés, il a posé les bases du minigolf moderne tel que nous le connaissons aujourd’hui. Celui-ci appartient à la famille de ce qu’on appelle le «golf sur piste», au même titre que le golf miniature, le cobigolf, le sterngolf et le golf sur feutre. Depuis le Tessin, ce sport s’est ensuite répandu dans le monde entier.

Que la Suisse soit devenue la «mère patrie du minigolf» peut sembler surprenant. Mais l’alliance de la précision, de la standardisation et de l’esprit d’innovation suisse s’est révélée être une recette gagnante. rezept.

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