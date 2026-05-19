Pourquoi la Suisse est considérée comme un pays du café

Pas un grain de café ne pousse en Suisse. Le pays est pourtant le deuxième exportateur mondial de café. Comment est-ce possible?

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Alexandra Gföhler Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse». Camille Kündig

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson. Sara Pasino

Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais. J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse.

La Suisse importe de grandes quantités de grains de café verts et les torréfie sur son territoire. Ce processus constitue une «transformation essentielle» du produit. Selon le droit commercial international, le café peut ainsi être considéré comme un produit suisse.

Mais le commerce du café a aussi une face sombre. Historiquement, il est étroitement lié au colonialisme. Si la Suisse n’a jamais possédé de colonies, des entrepreneurs suisses ont été impliqués dans des plantations, des réseaux commerciaux ainsi que dans le transport de personnes réduites en esclavage.

>> Pour en savoir plus sur la Suisse, pays du café, consultez notre article:

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