Silvan Betschart, l’homme qui «flaire» le temps

Silvan Betschart, le plus jeune membre des Wetterschmöcker de la Muotathal, gère avec son épouse l’auberge de montagne « Herrenboden », propriété de sa famille depuis trois générations. Thomas Kern / Swissinfo

En Suisse, certains ne se fient pas aux satellites pour connaître la météo. Ce sont les Wetterschmöcker, les prophètes du temps de la vallée de la Muotathal, qui fondent leurs prévisions sur l’observation de la nature. Parmi eux, Silvan Betschart, 35 ans, cuisinier et chasseur. Portrait.

8 minutes

Thomas Kern En tant que rédactreur photo, je suis responsable de l'utilisation éditoriale de la photographie chez SWI swissinfo.ch et de nos collaborations avec les photographes. Lorsque l'occasion se présente, je prends un appareil photo et accompagne l'un de nos journalistes. J'ai suivi une formation de photographe à Zurich et j'ai commencé à travailler comme photojournaliste en 1989. J'ai été l'un des fondateurs de l'agence photographique suisse Lookat Photos en 1990. Deux fois lauréat du World Press Award, j'ai également reçu plusieurs bourses nationales suisses. Mon travail a fait l'objet de nombreuses expositions et est représenté dans plusieurs collections. Luca Beti, texte Autres langues: 3 English en Silvan, the man who smells the weather lire plus Silvan, the man who smells the weather

Deutsch de Silvan Betschart, der Mann, der das Wetter riecht lire plus Silvan Betschart, der Mann, der das Wetter riecht

Italiano it Silvan, l’uomo che annusa il tempo original lire plus Silvan, l’uomo che annusa il tempo

D’un côté, le lac des Quatre-Cantons; à l’arrière-plan, le Pilatus avec sa silhouette caractéristique. Au loin, presque imperceptible à l’œil nu, on devine le lac de l’Ägerisee. Nous sommes à environ 1300 mètres d’altitude, et la beauté du paysage nous coupe littéralement le souffle. Autour de nous, la couronne de montagnes est partiellement dissimulée par de doux tas de nuages en mouvement lent.

«Il y a de l’agitation dans le ciel. Peut-être serons-nous surpris par un orage en soirée demain», prophétise Silvan Betschart en scrutant l’horizon. Nous sommes dans le canton de Schwytz, patrie des prophètes du temps, figures emblématiques de la tradition rurale suisse, gardiens d’un savoir transmis oralement depuis des siècles. Silvan Betschart vient tout juste d’intégrer le cercle des Wetterschmöcker Lien externede la vallée de la Muotathal. Avec lui, nous visitons l’un des lieux de son enfance, là où il a appris les secrets pour «flairer» le temps.

Lire les signes de la nature

«Les abeilles sont travailleuses aujourd’hui, malgré la baisse des températures par rapport aux jours précédents», dit Silvan alors que nous marchons sur un chemin forestier. Quelques pas devant nous, Calina, la chienne de chasse, renifle le sol autour d’elle, dans le périmètre que lui permet sa laisse. Silvan, lui, hume l’air à la recherche de ces signes que seuls ceux qui connaissent profondément la nature savent percevoir.

«Dans les Préalpes et les Alpes, la météo est toujours plus incertaine que sur le Plateau, explique-t-il. Les gros nuages devant nous nous disent que ce soir, il pourrait pleuvoir sur les Alpes uranaises, glaronaises ou grisonnes.»

Précédent Suivant Pour Silvan Betschart et sa chienne Calina, la promenade est aussi l’occasion d’un tour d’observation. Thomas Kern / Swissinfo.ch Silvan Betschart prédit l’évolution du temps notamment grâce à l’observation des animaux sauvages. Thomas Kern / Swissinfo Silvan Betschart connaît la région où il a grandi comme sa poche. Thomas Kern / Swissinfo.ch Quand il n’observe pas la nature, Silvan Betschart s’occupe de la cuisine de son auberge de montagne. Thomas Kern / Swissinfo L’observation des nuages permet à Silvan Betschart de prévoir les précipitations. Thomas Kern / Swissinfo Un cyprès près de la place de jeu de l’auberge où Silvan Betschart prendra plus tard la pause pour notre photographe. Thomas Kern / Swissinfo Boucher de formation, Silvan Betschart prépare le gibier qu’il a lui-même chassé. Thomas Kern / Swissinfo Chapeau sur la tête, jumelles autour du cou et souliers de montagne aux pieds, Silvan Betschart est paré pour son tour d’observation. Thomas Kern / Swissinfo.ch Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Avec Silvan Betschart – chapeau sur la tête, jumelles autour du cou et chaussures de montagne aux pieds – nous nous dirigeons vers le sud, en direction du Grosser et Kleiner Mythen, une montagne très prisée des randonneurs et en même temps réserve naturelle, où les animaux sauvages peuvent paître en toute tranquillité, même pendant la saison de chasse. Les prairies exposées au nord vibrent de vie: les grillons chantent et l’on respire l’atmosphère typique des chaudes journées printanières.

C’est le début de l’après-midi et les animaux sauvages se sont déjà enfoncés dans l’épaisseur de la forêt, à la recherche de fraîcheur. «J’aime venir marcher dans ces lieux, confie Silvan. À notre époque, où tout va trop vite, la nature me ramène les pieds sur terre.»

Nous quittons la forêt de conifères pour pénétrer dans un pâturage, où quelques génisses repues ruminent paisiblement près d’une étable. Silvan s’arrête, observe le paysage environnant, puis saisit ses jumelles. Un faucon crécerelle vient de traverser l’horizon. «Quand il fait le Saint-Esprit, en vibrant des ailes pour rester suspendu dans les airs, il nous avertit qu’il va bientôt pleuvoir, explique-t-il. Il faut savoir observer et interpréter les signes de la nature. Le temps se manifeste toujours, d’une manière ou d’une autre. Que signifie le vent qui retourne les feuilles des arbres, révélant leur revers, ou les chevreuils qui sortent à découvert pour paître?»

Plus Discussion Modéré par: Zeno Zoccatelli Avez-vous déjà entendu quelque chose d’«étrange» à propos de la Suisse qui vous a intrigué? Une anecdote liée à la Suisse vous a interpellé? Faites-nous-en part et nous pourrons peut-être approfondir le sujet dans un article. Participez à la discussion 60 J'aime Voir la discussion

Le plus jeune des six

Interpréter les signes de la nature est l’art des prophètes du temps. Ils sont six, et chacun des Wetterschmöcker de la Muotathal -littéralement en français «renifleurs» ou «goûteurs du temps» – utilise des méthodes différentes pour établir ses prévisions météorologiques. Il y a ceux qui observent les mousses et les lichens semblables à des barbes pendantes sur les sapins, ceux qui scrutent l’activité des abeilles, ou encore ceux qui lisent les traces laissées par les souris dans le sol.

Silvan Betschart, lui, se fie aux indices laissés par les animaux sauvages: cerfs, chevreuils ou chamois. Au printemps et en automne, il observe aussi les champignons. «Leur présence, précoce ou tardive, leur emplacement et leur abondance nous fournissent de nombreuses informations à décrypter, explique-t-il. Et puis, ce sont des produits de la nature délicieux et très appréciés en cuisine.»

Depuis l’été dernier, Silvan Betschart a rejoint le cercle très restreint des prophètes du temps. À 35 ans, il est le plus jeune des six Wetterschmöcker. De métier, il est boucher et cuisinier, mais sa grande passion, c’est la chasse. À HerrenbodenLien externe, à environ 1200 mètres d’altitude et à une vingtaine de minutes en voiture de Sattel, il tient le restaurant familial, transmis depuis trois générations. Et c’est justement là, devant une assiette de spätzli et de viande de cerf, qu’il se raconte.

Chaque jour, Silvan Betschart consigne dans son journal ses observations sur la nature. C’est là qu’il puise ensuite les bases de ses prévisions pour l’année suivante. Thomas Kern / Swissinfo.ch

«J’ai grandi avec les Wetterschmöcker. Depuis tout petit, je suivais leurs récits, leurs histoires et leurs débats sur la météo lorsqu’ils se retrouvaient autour de la table ronde de notre restaurant», se souvient Silvan. Son mentor a été son compagnon de chasse, Karl Reichmuth de Haggen ob Schwytz, surnommé SteinbockjägerLien externe, le chasseur de bouquetins. «Il nous accompagnait lors des battues, et c’est de lui que j’ai appris à lire le comportement des animaux sauvages, comme celui des cerfs pendant la période du rut.»

Entre sérieux et facétieux

L’été dernier, Silvan Betschart a repris le flambeau de Martin Horat, décédé en janvier 2024. Figure légendaire dans toute la Suisse, ce dernier était célèbre pour s’asseoir sur des fourmilières afin de prédire le temps. C’est aussi grâce à son charisme et à sa notoriété que l’association des prophètes du temps a connu un véritable essor au cours des vingt dernières années.

Aujourd’hui, la Meteorologen-Verein Innerschwyz compte environ 4500 membres, venus de toute la Suisse. Fondée en 1947 dans la vallée de la Muotathal, la société est née avec l’objectif de préserver un savoir ancestral menacé de disparition avec l’arrivée de la radio et des prévisions scientifiques.

«J’ai toujours été fasciné par cette capacité à prévoir le temps, aussi parce que, pour notre restaurant, il était important de savoir comment serait la saison hivernale», raconte Silvan, tout en sirotant un café maison, le regard tourné vers les deux téléskis tout proches, à l’arrêt depuis maintenant deux ans. «Certains suivent les matchs de football, moi je sors avec mon chien et j’observe attentivement tout ce qui m’entoure.» Avant d’aller dormir, Silvan note chaque détail sur un calendrier qu’il garde sur sa table de nuit.

Malgré la présence d’un Wetterschmöcker, on trouve aussi une station météorologique traditionnelle sur la terrasse du restaurant. Thomas Kern / Swissinfo.ch

Surnommé l’Herrenbödler, Silvan admet qu’il n’est pas facile de «tomber juste», ni à court ni à long terme. Il rappelle que le rôle de Wetterschmöcker est aussi un jeu, un exercice à mi-chemin entre le sérieux et le facétieux, mêlant savoir et humour.

Pour cet été, sa prévision est optimiste: du beau temps, pas trop sec, avec des précipitations suffisantes. Et l’automne?

«Équilibré et riche en champignons», répond-il avec un sourire.

Texte traduit de l’italien à l’aide de l’IA/op

Les Wetterschmöcker de la Muotathal La tradition des Wetterschmöcker remonte au moins à 1749, lorsque les paysans du coin commencèrent à prédire le temps en observant la nature. En 1947, inquiets de voir ces connaissances disparaître avec l’arrivée de la radio, ils fondèrent le Meteorologen-Verein Innerschwyz afin de préserver et promouvoir ces pratiques. À ses débuts, la société comptait moins de 100 membres; aujourd’hui, elle en regroupe plus de 4500. La cotisation annuelle est de 15 francs. Les prophètes du temps se réunissent deux fois par an, au printemps et en automne, pour partager leurs prévisions pour la saison à venir devant un large public venu de toute la Suisse, attirant également l’attention des médias. Actuellement, le groupe actif des Wetterschmöcker se compose de six membres:

Silvan Betschart (Herrenbödler)

Karl Hediger (Naturmensch)

Martin Gisler (Tannäbart)

Martin Holdener (ds Musers)

Karl Laimbacher (Tobel-Kari)

Roman Ulrich (ds Jöris)

À chaque assemblée, un classement des prévisions passées est établi. Un jury décerne le titre de Wetterkönig («roi du temps») au prophète le plus précis.