Zytglogge, le cœur mécanique de la ville de Berne

À chaque heure de la journée, des hordes de touristes lèvent les yeux vers le cadran de la Zytglogge. Thomas Kern / Swissinfo

Depuis près de 500 ans, un tic-tac résonne sans discontinuer au cœur de la vieille ville de Berne. Il provient de la Zytglogge, une tour qui abrite l’une des rares horloges astronomiques encore en état de marche et entièrement mécaniques d’Europe.

7 minutes

Zeno Zoccatelli Italophone au sein de la rédaction Suisses de l'étranger, j'écris principalement des articles sur les spécificités suisses et les histoires les plus singulières du pays. Après un master en études asiatiques à Genève (avec un détour par l'Université de Tokyo et l'Université de Kyoto), j'ai travaillé à la rédaction web de la RSI, collaborant occasionnellement avec Présence Suisse lors de l'Expo en Corée du Sud et à Milan. Depuis 2016, je travaille pour SWI swissinfo.ch. Thomas Kern En tant que rédactrice photo, je suis responsable de l'utilisation éditoriale de la photographie chez SWI swissinfo.ch et de nos collaborations avec les photographes. Lorsque l'occasion se présente, je prends un appareil photo et accompagne l'un de nos journalistes. J'ai suivi une formation de photographe à Zurich et j'ai commencé à travailler comme photojournaliste en 1989. J'ai été l'un des fondateurs de l'agence photographique suisse Lookat Photos en 1990. Deux fois lauréat du World Press Award, j'ai également reçu plusieurs bourses nationales suisses. Mon travail a fait l'objet de nombreuses expositions et est représenté dans plusieurs collections. Autres langues: 2 Deutsch de Zytglogge, das mechanische Herz der Stadt Bern lire plus Zytglogge, das mechanische Herz der Stadt Bern

Italiano it Zytglogge, il cuore meccanico della città di Berna original lire plus Zytglogge, il cuore meccanico della città di Berna

«Écoutez les battements de la Zytglogge», dit Domenico Bernabei en nous invitant à saisir l’une des barres métalliques reliées au gigantesque cœur mécanique composé d’engrenages, de cordes et de contrepoids. À chaque tic-tac, on perçoit le tremblement de la barre sous nos paumes.

La ZytgloggeLien externe (ou Tour de l’Horloge en français) où Domenico Bernabei nous conduit est une tour située au centre de la vieille ville de Berne, à l’entrée de la Kramgasse, la première rue autour de laquelle s’est développée celle qui allait devenir la «capitale» suisse.

Plus

Plus Pourquoi la Suisse n’a pas de capitale Ce contenu a été publié sur La ville de Berne abrite certes le gouvernement, le Parlement et une grande partie de l’administration fédérale. Pourtant, elle n’est pas officiellement la capitale de la Suisse, mais porte le titre de «ville fédérale». Quelle en est la raison? lire plus Pourquoi la Suisse n’a pas de capitale

Ce bâtiment fait également la fierté de la ville, dont le centre historique – y compris la Zytglogge – est inscrit depuis 1983 au patrimoine mondial de l’UNESCOLien externe. Et c’est probablement l’un des rares bâtiments de la liste sur lequel on peut uriner. En effet, le mur nord est équipé d’un urinoir en service depuis plus de 100 ans.

Mais ce n’est certainement pas la curiosité la plus importante liée à la Zytglogge. Ce sont plutôt ses horloges, dont l’une est astronomique.

Précédent Suivant Midi est l’unique moment où tous les personnages sont en mouvement en même temps. C’est un fait peu connu, même parmi la population locale. Thomas Kern / Swissinfo Le cœur mécanique de la tour actionne aussi le soufflet qui actionne le «chant» du coq à l’extérieur. Thomas Kern / Swissinfo L’austère Cronos observe les passants depuis des siècles. Thomas Kern / Swissinfo Les regards du public se fixent… Thomas Kern / Swissinfo … lorsque le fou de la tour fait sonner ses cloches. Thomas Kern / Swissinfo La Zytglogge offre une vue imprenable sur la vielle ville de Berne. Thomas Kern / Swissinfo Domenico Bernabei s’occupe aussi des la formation des futurs guides. Thomas Kern / Swissinfo Un anniversaire important en vue. Thomas Kern / Swissinfo En cas de besoin pressant, la Zytglogge dispose d’urinoirs. Thomas Kern / Swissinfo Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Cependant, les personnes qui passent devant par hasard et qui ne connaissent ni son histoire ni son fonctionnement pourraient ne pas comprendre à quel point la structure qu’elles observent est extraordinaire. Même dans le regard de nombreux touristes qui s’y pressent à l’approche de l’heure, on peut parfois lire la déception de ceux qui, du coin de l’œil, aperçoivent les mouvements des personnages seulement au dernier moment.

Tout cela est actionné par un mécanisme unique que l’on peut venir admirer uniquement sur rendez-vous. Domenico Bernabei n’est pas seulement l’un des guides de la ville qui accompagne les touristes à l’intérieur de la tour, il est également l’une des quatre personnes chargées de remonter ce mécanisme complexe.

«Je ne sais pas combien de personnes dans le monde exercent ce métier. C’est un honneur que Berne accorde à notre équipe», déclare Domenico Bernabei, qui aime souligner qu’il est bernois pur sucre, tout en plaisantant sur son nom de famille italien qui contient le nom de la ville où il est né.

Chaque jour, à tour de rôle, les membres de l’équipe tournent la manivelle qui soulève les poids qui transmettent l’énergie nécessaire à la mécanique. Le remontage doit être effectuée au maximum toutes les 27 heures. Contrairement à d’autres ouvrages d’ingénierie similaires encore en activité, la Zytglogge de Berne fonctionne toujours exactement comme lors de son inauguration en 1530.

Pas de gadgets électriques modernes pour remonter la Zytglogge, mais seulement la force des bras et le dévouement d’une équipe de cinq personnes dont Domenico Bernabei fait partie. Thomas Kern / Swissinfo

Le spécialiste de Nuremberg

Au début du XVIe siècle, Berne souhaitait afficher sa richesse et souligner sa rupture avec l’Église catholique qui, jusqu’à la Réforme protestante, avait le quasi-monopole sur les horloges qui rythmaient la vie quotidienne de la population, explique notre guide. La ville décida donc de commander la construction d’une nouvelle horloge astronomique à un Allemand (une curiosité que beaucoup de Bernois n’apprécient guère).

Plus

Plus La culture sur swissinfo.ch Interviews, débats et développements: la création culturelle suisse et ses positions dans votre boîte mail. lire plus La culture sur swissinfo.ch

À l’époque, la crème de la crème des ingénieurs horlogers se trouvait en effet à Nuremberg. C’est de là que venait Kaspar Brunner. Au cœur de la tour, pendant trois ans, il dessina, conçut, forgea des engrenages, monta et démonta plusieurs fois son chef-d’œuvre. Avec minutie, il nota la forme de chaque composant, afin qu’il puisse être facilement forgé et remplacé en cas de panne.

Le résultat est impressionnant. Ce cœur mécanique unique et complexe, né de l’esprit de Kaspar Brunner, fait bouger:

La grande horloge au sommet de la tour

L’astrolabe, sur lequel sont indiqués l’heure, les phases de lune, la date, le jour de la semaine, le signe du zodiaque et l’heure du lever et du coucher du soleil

Les bras du bouffon, qui fait tinter deux cloches

Les bras et la bouche de Cronos, le dieu du Temps qui tourne le sablier qu’il tient dans une main et agite à chaque coup le sceptre qu’il tient de l’autre

La figure du coq, qui lève les ailes et pousse son cri grâce à un soufflet qui actionne une trompette

La tête du lion doré à gauche de Cronos

Le cortège d’ours en armure, qui tourne autant de fois qu’il y a d’heures à indiquer (il effectue par exemple onze rotations complètes à 11h00).

En plus de tout cela, tous les quarts d’heure, les engrenages font sonner la grande cloche et bouger la statue dorée de Hans von Tann (nom générique en allemand pour désigner le jacquemart) au sommet de la tour. Il s’agit toutefois d’un ajout plus récent, datant du XVIIIe siècle.

L’évolution de la tour de Zytglogge La Zytglogge originale remonte au XIIIe siècle. C’était une tour trapue qui servait de porte d’accès ouest à la ville, mais qui possédait déjà une horloge astronomique, plus rudimentaire que celle que l’on peut voir aujourd’hui. En revenant sur place 100 ans plus tard, nous aurions trouvé le bâtiment au centre de la ville, qui s’était entre-temps étendue vers l’ouest. En 1300, cette tour servait de prison pour femmes, plus précisément le lieu où purgeaient leur peine les femmes coupables d’avoir eu des relations sexuelles avec des membres du clergé. La prison, située dans la partie supérieure de la tour, à l’est, n’avait pas de murs et les malheureuses étaient laissées à la merci des éléments et des regards indiscrets de la population. Après le grand incendie qui ravagea Berne en 1405, on a pensé qu’il serait judicieux de transformer le bâtiment en tour de guet, afin de repérer les débuts d’incendie. C’est en 1530 que le mécanisme conçu par Kaspar Brunner, qui actionne les horloges et les figurines du carillon, a été mis en service. Il faudra toutefois attendre le XVIIIe siècle pour voir la Zytglogge sous sa forme actuelle, avec sa flèche dont le sommet culmine à près de 25 mètres.

Comme on peut l’imaginer, tout cela est assez bruyant. Mais même dans un pays où le silence est d’or (au point qu’il est strictement interdit d’utiliser la machine à laver ou l’aspirateur le dimanche dans de nombreux immeubles), le bruit de la Zytglogge est un vacarme auquel les habitants des environs sont attachés.

«C’est très rare, mais il arrive parfois que l’un d’entre nous oublie d’avoir échangé son tour habituel avec quelqu’un qui est en vacances, et la Zytglogge s’arrête», raconte Domenico Bernabei. Mais ce qui est formidable, c’est que les habitants du quartier nous appellent immédiatement pour nous demander ce qui s’est passé. On voit bien que, tout comme l’Aar, c’est un symbole de la ville. Et c’est quelque chose que les Bernois aiment beaucoup.»

Et maintenant, laissons-nous transporter pendant une minute par le tic-tac du cœur mécanique de Berne:

Plus Discussion Modéré par: Zeno Zoccatelli Avez-vous déjà entendu quelque chose d’«étrange» à propos de la Suisse qui vous a intrigué? Une anecdote liée à la Suisse vous a interpellé? Faites-nous-en part et nous pourrons peut-être approfondir le sujet dans un article. Participez à la discussion 59 J'aime Voir la discussion

Texte relu et vérifié par Daniele Mariani, traduit de l’italien à l’aide de DeepL/op

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative