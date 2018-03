La Suisse met le Liban sous embargo militaire

Ce contenu a été publié le 1 novembre 2006 14:57 01. novembre 2006 - 14:57

Le Hezbollah est directement visé par les sanctions. Ici, les militants de la milice brandissent leur drapeau jaune à côté du libanais, en septembre 2006. (Keystone)

Le gouvernement suisse s'est rallié mercredi aux décisions prises en août par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ces sanctions visent à désarmer les milices libanaises, dont le Hezbollah.

L'embargo militaire, qui entre en vigueur jeudi, ne s'applique pas aux livraisons approuvées par le gouvernement libanais ou la Force intérimaire de l'ONU au Liban (FINUL).

La Suisse appliquera dès jeudi un embargo militaire à l'égard du Liban. Le Conseil fédéral (gouvernement) s'est rallié mercredi aux décisions prises en août par le Conseil de sécurité de l'ONU.



Ces sanctions ne visent pas l'Etat libanais mais des groupes armés comme le Hezbollah.



L'embargo interdit l'exportation d'équipements militaires et de matériel connexe. La fourniture de services de toute sorte, y compris le financement, les services de courtage et la formation technique, est également prohibée.

21 armes exportées

But de l'opération: assurer le désarmement de toutes les milices opérant au Liban. Pour le Conseil de sécurité, il s'agit d'une condition essentielle pour garantir un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Liban.



Le Secrétariat d'Etat à l'économie pourra accorder des dérogations à l'embargo si les livraisons ont été approuvées par le gouvernement libanais ou par la FINUL.



Depuis 1998, la Suisse a exporté vers le pays du Cèdre pour 35'000 francs d'armes, soit la valeur de 21 armes à épauler et de poing destinées à l'armée et à la garde présidentielle.

34 jours de conflit

Le conflit entre la milice chiite du Hezbollah et Israël a duré 34 jours et s'est terminé le 14 août. Depuis, un cessez-le-feu est maintenu.



Selon les estimations des Nations Unies, le conflit a fait 1187 victimes civiles, détruit 15'000 maisons, 80 ponts et 94 routes.



Le gouvernement libanais estime les dégâts causés aux infrastructures à 3,6 milliards de dollars (4,5 milliards de francs suisses).



En bref Négocié pendant deux semaines par Paris et Washington, la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU a été votée après un mois d'affrontements entre Israël et le Hezbollah libanais.



La Suisse est active au Liban dans plusieurs domaines (humanitaire, déminage, ...)



Plusieurs équipes d'experts de la Direction pour le développement et la coopération (DDC) se sont rendues au Liban depuis la fin du conflit.



Le Conseil fédéral a accordé au début du mois de septembre un crédit supplémentaire de 20 millions de francs suisses pour l'aide humanitaire au Liban et dans les Territoires palestiniens occupés.



Par ailleurs, le Ministère suisse de la défense vient de commander à Israël des pièces de rechange pour ses hélicoptères Super Puma. Un achat critiqué par les milieux pacifistes et les Verts. Fin de l'infobox

