La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Suisse ne doit pas faire de concessions aux Etats-Unis (sondage)

Keystone-SDA

La Suisse ne doit pas faire de concessions aux Etats-Unis après l'imposition de lourds droits de douane, selon un sondage, et ce bien que la population s’attende à des difficultés économiques à la suite de la décision du président Donald Trump.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Près de deux tiers des personnes interrogées estiment que la Confédération ne devrait pas se laisser mettre sous pression, même si cela signifie des droits de douane de 39%, selon un sondage publié mercredi par l’institut Yougov. Seul un quart des personnes interrogées jugent que Berne devrait lâcher du lest pour faire revenir le chef de la Maison Blanche à de meilleurs sentiments.

Selon l’enquête, deux tiers des personnes interrogées pensent que l’économie souffrira de cette nouvelle donne. Seuls 5% sont d’avis qu’il n’y aura aucune conséquence ou uniquement des dommages minimes.

La moitié des personnes interrogées sont en outre d’avis que la Suisse devrait à l’avenir miser davantage sur ses propres produits, bien que cela puisse entraîner une hausse des prix en Suisse. Selon Yougov, 41% s’opposent à ce que les entreprises suisses réalisent des investissements importants aux Etats-Unis, tandis que 15% des personnes interrogées y sont favorables.

Le sondage ne montre pas de différences partisanes, contrairement à la question sur l’attitude à adopter à l’égard de l’Union européenne. Dans l’ensemble, un peu plus de la moitié des participants au sondage sont favorables à une coopération accrue avec Bruxelles. Les partisans de l’UDC en revanche s’opposent fortement à un tel rapprochement.

L’institut a interrogé 1260 personnes en Suisse pour cette enquête, réalisée du 5 au 11 août.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision