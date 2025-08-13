La Suisse ne doit pas faire de concessions aux Etats-Unis (sondage)

Keystone-SDA

La Suisse ne doit pas faire de concessions aux Etats-Unis après l'imposition de lourds droits de douane, selon un sondage, et ce bien que la population s’attende à des difficultés économiques à la suite de la décision du président Donald Trump.

(Keystone-ATS) Près de deux tiers des personnes interrogées estiment que la Confédération ne devrait pas se laisser mettre sous pression, même si cela signifie des droits de douane de 39%, selon un sondage publié mercredi par l’institut Yougov. Seul un quart des personnes interrogées jugent que Berne devrait lâcher du lest pour faire revenir le chef de la Maison Blanche à de meilleurs sentiments.

Selon l’enquête, deux tiers des personnes interrogées pensent que l’économie souffrira de cette nouvelle donne. Seuls 5% sont d’avis qu’il n’y aura aucune conséquence ou uniquement des dommages minimes.

La moitié des personnes interrogées sont en outre d’avis que la Suisse devrait à l’avenir miser davantage sur ses propres produits, bien que cela puisse entraîner une hausse des prix en Suisse. Selon Yougov, 41% s’opposent à ce que les entreprises suisses réalisent des investissements importants aux Etats-Unis, tandis que 15% des personnes interrogées y sont favorables.

Le sondage ne montre pas de différences partisanes, contrairement à la question sur l’attitude à adopter à l’égard de l’Union européenne. Dans l’ensemble, un peu plus de la moitié des participants au sondage sont favorables à une coopération accrue avec Bruxelles. Les partisans de l’UDC en revanche s’opposent fortement à un tel rapprochement.

L’institut a interrogé 1260 personnes en Suisse pour cette enquête, réalisée du 5 au 11 août.