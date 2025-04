La Suisse peut compter sur le soutien de l’Autriche

Ignazio Cassis s'est félicité du soutien de l'Autriche dans ses négociations avec l'UE, à l'occasion de sa rencontre avec la ministre autrichienne des Affaires européennes et internationales Beate Meinl-Reisinger. Les deux pays entretiennent des "relations étroites".

(Keystone-ATS) « Je suis confiant dans le fait que le Conseil fédéral ouvrira prochainement la consultation sur le paquet d’accords visant à stabiliser et développer la voie bilatérale avec l’Union européenne (UE) », a déclaré le chef du DFAE mardi à Berne après sa rencontre avec son homologue autrichienne.

« Je me réjouis des discussions à venir. Il est temps de clore ce chapitre (des négociations bilatérales). Les différends se règlent pas à pas. Il y a déjà eu plus de 60 négociations. »

Turbulences

M. Cassis et Mme Meinl-Reisinger ont souligné les nombreux points communs entre leurs deux pays, comme la neutralité et le fait qu’ils abritent de nombreuses organisations internationales. A ce sujet, M. Cassis a regretté que le monde soit entré dans une période de turbulences. « Il faut remettre les organisations internationales au goût du jour pour qu’elles puissent assumer le rôle pour lequel elles ont été créées. »

L’an prochain, la Suisse présidera à nouveau l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui a une « fonction essentielle dans la résolution de conflits ». Ignazio Cassis comme Beate Meinl-Reisinger s’engagent pour un monde multipolaire et non écrasé par les grandes puissances, et des plateformes de dialogue. « Il revient aux grandes organisations de ‘livrer la marchandise' » (de relever ces défis), a lancé la ministre autrichienne.