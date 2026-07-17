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La Suisse renforce la coopération contre le crime organisé

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Beat Jans souhaite renforcer la coopération avec les États européens dans la lutte contre le crime organisé. Il a participé jeudi à Dublin à une réunion ministérielle de l'UE consacrée à la sécurité intérieure.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En Irlande, le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) a annoncé la participation de la Suisse à l’Alliance portuaire européenne, indique vendredi le DFJP dans un communiqué. L’objectif premier de ce dispositif est la coopération internationale dans la lutte contre le trafic de stupéfiants aux mains de réseaux criminels internationaux.

L’échange de données entre les forces de police de l’UE et celles des pays tiers a également fait l’objet de discussions. À l’avenir, la Suisse devrait avoir un accès direct aux bases de données d’Europol. Elle pourra ainsi lutter plus rapidement et plus efficacement contre la criminalité transfrontalière. Europol (Office européen de police) est l’agence de l’UE chargée de la coopération des services répressifs, basée à La Haye aux Pays-Bas.

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