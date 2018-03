Droits d’auteur

La Suisse sort la tête de l'eau 21. août 2002 - 23:52 L'équipe de Suisse de football a de l'orgueil. Placée sous les feux de la critique, elle a battu l'Autriche 3 à 2 en match amical. A trois semaines du premier match de l'Euro 2004, Köbi Kuhn a trouvé une esquisse de solution à ses problèmes. La Suisse aime l'Autriche. Du moins sous la tutelle de Köbi Kuhn. Il y a douze mois, à Vienne, le sélectionneur avait entamé son règne par une victoire. Probante. Beaucoup d'encre avait ensuite coulé. Les épisodes fâcheux s'étaient enchaînés. L'aura de Kuhn avait terni, son trône vacillé. A la recherche de l'unité sacrée Pour se remettre en selle, il a fait la paix avec Henchoz, puis Chapuisat. Bien lui en a pris. Contre le voisin autrichien, la victoire a été au rendez-vous. Le mentor des Helvètes a apprécié. «C'est la première fois que l'équipe joue de cette manière. Elle a respecté mes directives.» Sur la pelouse du stade Saint-Jacques de Bâle, la Suisse a été solidaire et généreuse. Ses joueurs ont tiré à la même corde. Le souvenir du match catastrophique contre le Canada est loin. Le passé, peut-être, bien enterré. De bon augure avant d'accueillir la Géorgie en ouverture de la campagne européenne. Tout n'est évidemment pas parfait. L'équipe nationale est encore en reconstruction. La patience, meilleure des vertus Elle est à la recherche de son équilibre. Sur le terrain, mais aussi dans la tête de ses protagonistes. Elle doit réapprendre à jouer ensemble. Ueli Stielike et Roy Hodgson y étaient parvenus au début des années 90. A force de patience. Köbi Kuhn en avait pris, lui, le chemin avec les M21. Avant de s'occuper de la destinée du onze majeur. A quelques jours du match inaugural de l'Euro 2004, la victoire sur l'Autriche est peut-être le premier jalon de ce renouveau tant espéré. swissinfo/Raphael Donzel