La Suisse veut moderniser l’accord de libre-échange avec le Japon

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) La Suisse souhaite moderniser l’accord de libre-échange de 2009 avec le Japon, a réaffirmé la présidente de la Confédération Viola Amherd en voyage dans ce pays. Les relations commerciales sont excellentes, mais le commerce de marchandises manque de dynamisme.

Le Japon est le troisième partenaire commercial de la Suisse en Asie, a rappelé le Département fédéral de la défense (DDPS) mercredi dans un communiqué.

La visite de Viola Amherd au Japon s’inscrit dans le cadre de la commémoration des 160 ans des relations bilatérales entre les deux pays. Berne et Tokyo ont souligné leur volonté d’approfondir leurs relations. Selon la présidente de la Confédération, le Japon est un partenaire central pour établir un ordre mondial ouvert, stable et fondé sur le droit.

La Valaisanne a rencontré mercredi à Tokyo la ministre des affaires étrangères japonaise Yoko Kamikawa et le Premier ministre Fumio Kishida. Les discussions ont porté sur le développement des échanges amicaux entre les deux pays, sur les perspectives en Europe et en Asie de l’Est et sur l’architecture sécuritaire globale.

Au niveau bilatéral, les deux parties ont parlé des moyens de renforcer les échanges économiques et les contacts dans les domaines de la science et de l’innovation. Elles ont en outre salué les échanges et les perspectives dans des domaines stratégiques comme l’énergie et le développement durable.

Exposition universelle

L’exposition universelle qui aura lieu à Osaka en 2025 a également été au menu des discussions. Le pavillon suisse y sera consacré aux sciences de la vie, à la protection de l’environnement et à l’intelligence artificielle, a précisé le DDPS.

Viola Amherd a également parlé avec ses interlocuteurs japonais de questions internationales. Après avoir salué la participation du Japon à la conférence sur la paix en Ukraine en juin au Bürgenstock, elle a souligné la volonté helvétique de continuer à jouer un rôle actif dans la recherche d’une paix juste et durable en Ukraine.

Les discussions ont aussi porté sur la situation dans la péninsule coréenne et sur les mesures susceptibles d’y réduire les tensions. La Suisse fait partie de la Commission de supervision des nations neutres en Corée, dont la tâche principale consiste à veiller au respect de l’armistice signé en 1953.

La présidente de la Confédération rencontrera encore le ministre de la défense Minoru Kihara et sera reçue en audience par l’empereur Naruhito jeudi. Lundi, elle s’est rendue à Shinagawa, un district de la préfecture de Tokyo qui est jumelé avec Genève. Son voyage au Japon suit celui en Mongolie la semaine dernière.