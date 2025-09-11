La télécabine menant au Niederhorn (BE) à l’arrêt jusqu’à lundi
La télécabine reliant Beatenberg au Niederhorn (BE) a été mise à l'arrêt avec effet immédiat en raison d'un bruit inhabituel. L'exploitation ne reprendra pas avant lundi.
(Keystone-ATS) Des techniciens et des spécialistes examinent actuellement la cause du bruit, indique jeudi soir l’exploitant, Niederhornbahn AG, dans un communiqué. La sécurité des clients a été garantie à tout moment, précise-t-il.
Le Niederhorn culmine à près de 2000 mètres d’altitude, au-dessus de Beatenberg. Le funiculaire en contrebas qui relie Beatenbucht à Beatenberg continue de circuler normalement.