La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La télécabine menant au Niederhorn (BE) à l’arrêt jusqu’à lundi

Keystone-SDA

La télécabine reliant Beatenberg au Niederhorn (BE) a été mise à l'arrêt avec effet immédiat en raison d'un bruit inhabituel. L'exploitation ne reprendra pas avant lundi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Des techniciens et des spécialistes examinent actuellement la cause du bruit, indique jeudi soir l’exploitant, Niederhornbahn AG, dans un communiqué. La sécurité des clients a été garantie à tout moment, précise-t-il.

Le Niederhorn culmine à près de 2000 mètres d’altitude, au-dessus de Beatenberg. Le funiculaire en contrebas qui relie Beatenbucht à Beatenberg continue de circuler normalement.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision