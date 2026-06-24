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La télévision Canal B prête à émettre le 1er juillet depuis Bienne

Keystone-SDA

Le 1er juillet à 18h30, les téléspectateurs pourront suivre pour la première fois l'actualité de Bienne et du Grand Chasseral sur la télévision Canal B. Les programmes seront diffusés sur deux canaux linguistiques, l'un en français et l'autre en suisse allemand.

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2 minutes

(Keystone-ATS) «On sera prêt le 1er juillet», a lancé le directeur général de Canal B Christian Willi à l’occasion d’une visite pour la presse mercredi des studios à Bienne. «Nous voulons être une télévision qui crée des liens et qui favorise le vivre-ensemble». A quelques jours du coup d’envoi, des câbles et des échelles trônaient encore dans les locaux.

«La zone de diffusion repose sur 3 cantons et touche quelque 320’000 personnes dans 120 localités», a relevé Christian Willi. La nouvelle télévision traitera de l’actualité de la région de Bienne, du Grand Chasseral (Jura bernois), du Seeland, du district fribourgeois du Lac et de l’agglomération de Granges (SO).

Deux canaux linguistiques

Canal B propose une nouvelle approche avec une télévision, une rédaction et deux canaux linguistiques qui diffuseront chacun un journal. «Nous sommes convaincus par cette approche», a affirmé le directeur général de la chaîne, soulignant que les annonceurs peuvent cibler un groupe linguistique.

Détenue par la société de production neuchâteloise Mystik SA, Canal B a dévoilé sa grille d’été qui démarrera mercredi: au programme news, météo et une émission intitulée 1 jour 1 idée. «Le programme est modeste en quantité, mais ambitieux en qualité», a estimé le directeur général. Le programme sera étoffé à la rentrée.

Laurent Kleisl est le rédacteur en chef du canal francophone et Aline Studer la rédactrice en chef du canal suisse-allemand. La rédaction compte aujourd’hui dix journalistes, mais l’idée est d’augmenter progressivement ce nombre pour approcher 20 à 25 personnes. «Trois journalistes de TeleBielingue nous ont rejoints», a précisé à Keystone-ATS Christian Willi.

C’est la première fois depuis plus de 15 ans qu’une concession de télévision régionale change de main. Le 1er juillet, Canal B succède officiellement à TeleBielingue qui a perdu ses deux recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l’octroi par l’OFCOM de la concession à Canal B qui est valable jusqu’en 2034.

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