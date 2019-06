Armures, chevaux, épées... Toute une troupe, dont quatre hommes en armure menés par un chercheur grenoblois, tenteront début juillet de revivre l'exploit de la traversée des Alpes par François Ier avant la bataille de Marignan.

Stéphane Gal, enseignant-chercheur en histoire à l'Université Grenoble Alpes (UGA) a imaginé ce projet en lisant une lettre de François Ier à sa mère Louise de Savoie, pendant cette traversée en août 1515. Le roi de France y écrit que cela "le fâche fort de porter le harnais (l'armure) parmi ces montagnes".

En 1515, des milliers d'hommes en armes sont passés. Plus modestement, le 6 juillet, quelques dizaines de personnes tenteront de "réexpérimenter" les conditions d'il y a 500 ans, a indiqué M. Gal lors d'une conférence de presse.

Il sera à pied avec une armure à ses mesures à laquelle il s'habitue depuis des mois - il la portait mercredi - , accompagné de trois cavaliers qui auront pour leur part 40 kilos sur le dos.

Parmi eux le champion cycliste paralympique Patrick Ceria et l'homme d'affaires irlando-australien Cameron O'Reilly. Sponsor de l'expédition, M. O'Reilly avait créé en 2003 la société d'investissement Bayard Capital par admiration envers le chevalier sans peur et sans reproche, nommé lieutenant général du Dauphiné par François Ier et grande figure de la bataille de Marignan.

Tests physiques

Participeront aussi à l'expérience, sur un chemin muletier au col de Mary (Alpes de Haute-Provence), une trentaine d'aides en costume d'époque, et une dizaine de militaires de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Le général Pierre-Joseph Givre a souligné mercredi "les enjeux des contraintes particulières de légèreté et d'ergonomie" des équipements pour ses propres hommes.

Des tests physiques seront réalisés pendant la journée de marche (28 km avec un dénivelé de 1300 mètres). D'ores et déjà, M. Gal et Patrick Ceria se sont prêtés à des expériences à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) de Grenoble. Il s'agissait, à l'aide de 68 caméras et treize ordinateurs, de mesurer les contraintes de la marche en armure.

12'000 Suisses tués

"Il s'agit de re-vivre l'histoire pour mieux la comprendre", a expliqué M. Gal.

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) participe au projet. "Au moment où il y a des inquiétudes sur les carrières scientifiques, tout ce qui peut permettre d'expliquer la recherche scientifique nous paraît extrêmement important", a souligné son délégué régional Jérôme Paret.

La bataille de Marignan s'est déroulée aux portes de Milan les 13 et 14 septembre 1515. Quelque 20'000 Confédérés défendant le duché de Milan ont affronté 30'000 hommes de l'armée de François Ier et ses alliés vénitiens. Les Suisses ont finalement plié sous le nombre et 12'000 d'entre eux ont péri.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin