La vallée de Saas toujours isolée dimanche

Keystone-SDA

La vallée de Saas est toujours isolée dimanche suite aux grosses chutes de neige de jeudi. La route entre Stalden et Saas-Grund reste fermée, un glissement de terrain ayant eu lieu près de Saas-Balen, indique le président de Saas-Grund, Venetz Alwin à Keystone-ATS.

2 minutes

(Keystone-ATS) La situation doit encore être évaluée, poursuit M. Alwin. De nouvelles informations sont prévues à 17h00.

Coupées du bas de la vallée depuis plusieurs jours, les stations de Saas-Grund, Saas-Fee et Saas-Almagell ont temporairement eu accès au reste du monde samedi soir entre 19h00 et 21h00. « Beaucoup de touristes ont quitté les lieux hier soir », raconte le président de Saas-Grund. Une longue file de voitures s’était formée à travers le village.

Fait étonnant, de nombreuses personnes ont également fait le trajet inverse, selon M. Alwin. L’accès au reste de la vallée doit de nouveau être possible dimanche soir entre 19h00 et 21h00. La circulation entre les différentes stations de la vallée est elle possible en tout temps.

Fonte des neiges

Bien que le risque de glissements de terrain et d’avalanches soit encore réel, le président de Saas Grund se dit optimiste pour les jours qui viennent. Le soleil brillait sur la station dimanche après-midi et la météo des prochains jours devraient être bonne. Tant et si bien que la couche de neige, encore haute de 60 à 70 cm samedi, est passée à 10, 15 cm, décrit M. Alwin.

La vallée de Saas, où vivent quelque 3500 personnes, est coupée du reste du canton depuis les fortes neiges de jeudi. C’était aussi le cas de Zermatt, qui se situe dans une vallée voisine. La station est à nouveau accessible depuis samedi.