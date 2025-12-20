La valorisation paysagère du Val-de-Ruz continue

La Commune de Val-de-Ruz et le Parc régional Chasseral ont poursuivi leurs efforts en matière de mise en valeur du patrimoine et du paysage en 2025. Cette année a été marquée par la restauration d'une fontaine, l'ouverture d'anciens chemins creux et la remise en état de murs en pierres sèches.

(Keystone-ATS) Le projet «Valorisation paysagère du Val-de-Ruz» vise à entretenir le patrimoine rural, à valoriser les paysages de montagne et à renforcer l’offre pédestre, indiquent la commune et le parc jeudi dans un communiqué. Les diverses actions, démarrées en 2024, se poursuivront jusqu’en 2028.

En 2025, l’une des quatre fontaines du Pâquier a été restaurée et sera remise en eau en 2026. Les deux autres fontaines inscrites au recensement architectural du canton de Neuchâtel seront, quant à elles, restaurées en 2026 et 2027.

Un ancien chemin creux dans le village du Pâquier a également été ouvert et sera balisé dès 2026. En outre, près de 50 mètres linéaires de murs en pierres sèches ont été restaurés à la Montagne de Cernier et dans le secteur des Loges.

Le projet se poursuivra en 2026 sur l’ensemble de ces axes de travail avec un accent important sur le patrimoine arboré. Le projet prévoit en effet la plantation de 70 arbres fruitiers dans des vergers existants.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de deux démarches entreprises par le Parc régional Chasseral, réunies désormais dans une action globale pour mettre en valeur le territoire.