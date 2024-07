La via Appia de Rome inscrite au patrimoine Unesco

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La via Appia, célèbre voie romaine partant de Rome et arrivant jusque dans le talon de la Péninsule, a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, a annoncé samedi l’institution onusienne.

“Nouvelle inscription sur la liste du #Patrimoine Mondial de l’@UNESCO_fr: Via Appia. Regina Viarum, en #Italie”, a-t-elle annoncé sur X à l’issue d’une réunion du comité du patrimoine mondial à New Delhi.

“Regina Viarum”, littéralement “la reine des routes” en latin, est le nom que les Romains, connus pour leurs talents d’ingénieurs et de constructeurs, avaient donné à cette voie reliant Rome à Brindisi, une ville portuaire des Pouilles.

Il s’agit du 60e site italien inscrit à l’Unesco.

Le ministre italien de la Culture Gennaro Sangiuliano a salué dans un communiqué un “grand résultat” montrant que l’Unesco a “compris l’exceptionnelle valeur universelle d’une oeuvre extraordinaire d’ingénierie qui au fil des siècles a été essentielle pour les échanges commerciaux, sociaux et culturels avec la Méditerranée et l’Orient”.

Histoire à ciel ouvert

Ruban pavé de plus de 500 kilomètres construit à partir de 312 av. J.-C. par Claudio Appius l’Aveugle, censeur et consul romain, la Via Appia Antica est un livre d’Histoire à ciel ouvert que les fouilles archéologiques nourrissent indéfiniment.

Elle projetait Rome vers la Grèce et l’Orient en la reliant au port de Brindisi sur l’Adriatique, serpentant dans les provinces du Latium, de la Campanie, de la Basilicate et des Pouilles.

L’emprunter, c’est voyager dans le passé: on y découvre de précieux monuments comme le tombeau d’une fille de consul, Cecilia Metella, datant du premier siècle avant JC, des catacombes, des mausolées, des villas. On y lit la grandeur et la chute de l’Empire romain, mais aussi la vie au Moyen-Age avec ses basiliques et cryptes, et même celle du XXe siècle, avec les demeures de légendes du cinéma comme Gina Lollobrigida.

La construction de l’Appia a nécessité des travaux herculéens, le percement de reliefs, le creusement de canaux, l’édification de ponts, de viaducs et de digues mais aussi de relais de poste et d’auberges pour accueillir hommes et chevaux.

En plus d’avoir résisté à plus de deux millénaires, la Via Appia témoigne de l’ingéniosité des bâtisseurs romains. Alors que les routes n’étaient encore que des chemins herbeux, boueux et rocailleux, ils ont inventé la voie moderne, assez large pour permettre à deux chariots de se croiser, flanquée de trottoirs en terre battue pour les piétons et d’un système de drainage pour évacuer les eaux de pluie.