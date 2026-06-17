La villa siège du Cercle italien à Lausanne sera détruite

Keystone-SDA

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La villa Haute-Rampe, siège du Cercle italien au centre-ville de Lausanne, sera détruite afin de laisser la place à un nouvel immeuble. Le recours de Patrimoine Suisse et du Mouvement pour la défense de Lausanne a été rejeté par le Tribunal fédéral.

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(Keystone-ATS) La villa, située dans le quartier de la Riponne, est trop petite aux yeux du Circolo Italiano di Losanna, qui est en propriétaire. L’association compte la détruire afin de construire un immeuble de quatre étages, soit un espace plus grand pour accueillir toutes ses activités associatives. Outre ces locaux associatifs, l’immeuble comportera 18 logements, des commerces, un restaurant et une garderie. L’autorisation de construire a été accordée par la Municipalité de Lausanne en 2024.

Toutefois, la villa étant l’une des dernières traces du 19ème siècle dans le quartier, l’association suisse de défense du patrimoine bâti s’est opposée à sa destruction. Aux côtés de son antenne vaudoise, de l’association Mouvement pour la défense de Lausanne ainsi que de quelques voisins, elle a recouru jusqu’au Tribunal fédéral pour contester l’autorisation de construire.

Dans un arrêt publié mercredi, les juges de Mon Repos ont donné le feu vert à la destruction de la villa Haute-Rampe. Ils confirment le point de vue de la Cour cantonale qui ne trouvait rien à redire au projet, malgré le fait qu’elle soit inscrite dans un périmètre de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger (ISOS). En effet, la ville Haute-Rampe ne figure pas à l’inventaire comme élément à protéger en tant que tel, a relevé la Cour cantonale.

Une oeuvre pas emblématique de son architecte

Les juges cantonaux ont notamment souligné que la note attribuée par le recensement architectural vaudois était justifiée. Même si la villa a été construite en 1867, elle figure en effet dans le recensement architectural vaudois sous la note 4. A savoir que même si la villa participe à l’identité de la localité par son volume et sa composition, elle ne comporte pas un intérêt local digne d’être protégé, comme le serait une construction portant la note 3.

Dans la procédure d’autorisation de construire, la villa a fait l’objet d’une expertise par un historien de l’architecture, le rapport Corthésy. Ce rapport concluait que la valeur du bâtiment n’était pas suffisante (sous réserve des peintures murales) pour justifier sa conservation, notamment au vu des nombreuses transformations qu’il a subies. La villa présente ainsi un aspect disparate. Dans la pesée d’intérêts, il a été ainsi jugé que l’intérêt à la densification l’emportait sur la conservation de la villa.

Les recourants alléguaient que les découvertes récentes sur l’identité de l’architecte de la villa – Jules Verrey, qui notamment bâti l’Opéra de Lausanne – n’ont pas été prises en compte par les juges cantonaux. Ils relèvent également que ces derniers n’ont pas retenu les éléments du rapport Corthésy favorables à la conservation de la villa.

Le Tribunal fédéral leur rétorque que le rapport a été cité longuement par la Cour cantonale, réfutant dès lors tout établissemement incomplet des faits. Quant aux allégations liées à l’identité de l’architecte, les juges ont estimé que la villa ne constitue pas une oeuvre emblématique de Jules Verrey. D’autres oeuvres de ce dernier affichent ainsi de meilleures notes au recensement architectural vaudois, ont-ils argumenté.

Pour rappel, l’octroi du permis de construire a été assorti de conditions: il faudra constituer une documentation photographique de la villa «à titre de témoignage». Il faudra également procéder à une analyse des peintures murales à l’intérieur de la villa et le cas échéant organiser leur conservation en fonction de leur valeur patrimoniale.

(arrêt 1C_93/2025 du 29 avril 2026)