La Ville de Bienne (BE) fête 75 ans de logopédie municipale

Keystone-SDA

La Ville de Bienne (BE) célèbre en ce mois de septembre les 75 ans de sa logopédie municipale, la première offre dans le domaine remontant à 1950. L'événement est marqué de multiples manières, en associant enfants et professionnels.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Aujourd’hui, 665 élèves sont pris en charge par 33 thérapeutes, ont indiqué vendredi les autorités communales. En 1954, «seuls» 52 élèves bénéficiaient de l’offre, pour un effectif de deux thérapeutes. Pour rappel, la logopédie est un traitement qui vise à corriger les défauts de prononciation chez les enfants.

Essor de la prestation

Dans le détail, selon les sources consultées par l’historienne Antonia Jordi, la première véritable offre en logopédie a été organisée par la Ville de Bienne en 1950 pour les élèves germanophones et en 1954 pour les élèves francophones. Les autorités ont d’abord confié la réalisation de la prestation à Pro Juventute.

Ensuite, la Direction municipale des écoles a engagé une thérapeute francophone en 1965, puis une seconde, alémanique, en 1967. L’organisation de la logopédie a constamment évolué, tant au niveau du personnel que des lieux. Le jubilé permet en outre de porter un «regard réjouissant sur l’avenir» de l’offre, précise le communiqué.

