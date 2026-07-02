La Ville de Delémont réorganise son offre de sécurité publique

Keystone-SDA

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La Ville de Delémont réorganise sa sécurité publique. La démarche de la capitale jurassienne est fondée sur la complémentarité entre la Police cantonale du Jura (POC) et la Police administrative de Delémont (PAD), dans le cadre d’un contrat ressources.

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(Keystone-ATS) En place depuis le 1er janvier dernier, la Police administrative de Delémont est au complet depuis mercredi. Les enjeux ont été décrits jeudi devant la presse par le maire de la commune Damien Chappuis et le responsable de la PAD Alain Fazan, qui vient tout juste d’entrer en fonction.

La réorganisation permet d’assurer une présence renforcée sur le terrain, de maintenir une capacité d’intervention 24h/24h et de développer les actions de proximité auprès de la population. Comme d’autres collectivités, Delémont est confrontée depuis des années aux difficultés de recrutement dans les métiers de la police.

Double pilier

Pour garantir durablement la sécurité de la population, le Conseil communal a choisi de revoir l’organisation du service plutôt que de chercher à compenser au cas par cas. La solution retenue s’appuie sur un «double pilier», avec en premier lieu un contrat ressources conclu avec la POC, ont expliqué les intervenants.

Ensuite, la démarche delémontaine a impliqué la création de la PAD. Elle s’inscrit dans la continuité du dispositif transitoire mis en place depuis mi-2024, «qui a démontré son efficacité». Le tout permet un «haut niveau» de sécurité, une clarification des responsabilités et une présence visible sur le terrain.

Sans oublier une «garantie de fonctionnement durable, tout en maitrisant les coûts». Les deux services travaillent en collaboration dans un «esprit de complémentarité». La POC assure ainsi toutes les missions relevant du droit pénal, de la police judiciaire et des interventions d’urgence.

Section dédiée

De plus, une section dédiée à Delémont garantit une présence permanente 24h/24h et 7 jours sur 7, avec l’appui du dispositif cantonal, «en cas de besoin». La PAD est pour sa part principalement présente dans la vie quotidienne de la ville de 13’000 habitants, en assurant une présence préventive et des patrouilles.

En contact direct avec habitants et commerçants, la PAD gère aussi la surveillance des manifestations, l’éducation routière dans les écoles, la gestion du stationnement et l’application des règlements communaux. Elle est en outre compétente pour intervenir en première intention sur des situations non urgentes et sécuriser les lieux.

La PAD alerte par ailleurs la POC «quand la situation l’exige», ont précisé les intervenants. Ses agents sont des professionnels qualifiés de la sécurité publique, habilités et formés. Le Conseil communal souhaite de la sorte offrir à la population un «dispositif de sécurité à la fois durable, efficace et proche des citoyens».