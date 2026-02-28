La ville de Fribourg met sur pied une déchetterie mobile

Keystone-SDA

La ville de Fribourg met en place un nouveau service de déchetterie mobile. Un véhicule spécialement équipé sera présent à intervalles réguliers à plusieurs points de collecte de la ville pour collecter de petits déchets.

(Keystone-ATS) Dès lundi, ce véhicule fera halte dans huit points de collecte, où il sera possible de déposer de petits déchets qui doivent normalement être amenés à la déchetterie des Neigles: appareils électriques et électroniques, vaisselle et casseroles, plastique dur, sagex, ampoules, piles, etc. Le véhicule sera présent quatre jours par semaine de 16h00 à 19h00 et reviendra donc une fois toutes les deux semaines dans chaque point de collecte, indique la ville dans un communiqué.

Les huit points de collecte se situent à Heitera (Schoenberg), à Auge/Neuveville, à Pérolles, à Vignettaz, à Beauregard, dans le quartier du Jura, au parking des Bourgeois et à Bourguillon.

Les autorités tireront un bilan de ce service dans une année afin d’évaluer l’impact de cette mesure pour l’adapter ou la développer, si nécessaire.

La ville organise ce service en raison du relatif éloignement de la déchetterie des Neigles pour un grand nombre d’habitants. Cette solution fait également suite à un postulat déposé par les socialistes Sonja Gerber et Laurent Woeffray au Conseil général. Le texte demandait d’étudier la possibilité d’introduire un véhicule de ramassage des petits déchets circulant dans les différents quartiers de la ville.